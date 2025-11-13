Пари

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Ефективните проверки вече са в ход

13 ноември 2025, 10:44
Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина
Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)
Управителят на БНБ: Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност

Управителят на БНБ: Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност
Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.
Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България
Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България
Най-добрите финансисти в Европа се събраха на конференция за въвеждането на еврото у нас

Най-добрите финансисти в Европа се събраха на конференция за въвеждането на еврото у нас
НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

З апочна прилагането на санкции срещу търговци, при които се установи необосновано повишаване на цените. Периодът на адаптация, през който контролните органи единствено издаваха предписания, приключи. Сега ефективните проверки вече са в ход, стана ясно на заседание на механизма за еврото, свикано от министър-председателя Росен Желязков.

Стартират строги проверки срещу спекулата: Глоби за търговци, качили цените необосновано

Във фокуса на институциите попадат стоките от първа необходимост. Проверяват се над 250 търговци в цялата страна, като при 65 от тях са констатирани случаи на необосновано повишаване на цените. 

Процесът по санкциониране вече е започнал.

„При нас винаги има проверки, това е част от нормалния ритъм на работа на големите търговски вериги. Важно е обаче контролът да не се превръща в самоцел и да не се злоупотребява с него“, заяви пред NOVA изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Има ли необосновано повишение на цените у нас? НАП, КЗК и КЗП с информация

По думите му новите проверки се извършват чрез изискване на документи за проследяване на цените по веригата - от доставчика до търговския обект.

„Проверяващият избира конкретни стоки и иска всички документи назад във времето, за да се обоснове защо има промяна в цената. Ако става дума за увеличение, то трябват доказателства. Ако има намаление, никой не пита защо“, обясни той.

До момента няма санкционирани членове на Сдружението за модерна търговия, подчерта Вълканов. Той обаче предупреди, че някои от проверките продължават с часове и натоварват сериозно работата на магазините: „Имаме случаи, при които една проверка продължава над 5 часа. Това ангажира управителя през целия ден. За компаниите това означава допълнителен административен разход“.

Установиха стотици нарушения и нелоялни търговски практики при хранителните стоки

Според Вълканов режимът е нов и предстои да се види как ще се прилагат санкциите. Ако още в първите проверки се наложат тежки наказания, това би било знак за злоупотреба.

„В закона има диапазон на санкциите – от предупреждение до глоба. Не може веднага да се започва с максималните. Иначе ще се превърне в бухалка срещу бизнеса“, каза той.

По отношение на идеята имената на нарушителите да се оповестяват публично, Вълканов смята, че пазарът сам регулира поведението на търговците: „Потребителите са активни – ако смятат, че някъде цените са високи, просто не пазаруват там. Те сами наказват некоректните“.

Според него липсва яснота по ключовия въпрос какво означава „необосновано увеличение“. Методиката на Комисията за защита на потребителите не е представена на бизнеса.

„Понякога е трудно да се определи коя разходна компонента колко тежи в крайната цена. В една доставка може да има хляб, тоалетна хартия, яйца - различни продукти с различна себестойност и условия на съхранение. Това прави изчисленията изключително сложни“, коментира той.

Надценката на храните: При какви условия ще глобяват търговците

На въпрос защо някои стоки като маслото или рибата струват по-скъпо в България, Вълканов посочи, че над 90% от маслото у нас е внос: „Когато транспортът е 2500 километра, цената расте с 15–20%. Това е логично. Ако всички цени бяха еднакви навсякъде, това щеше да означава липса на конкуренция“.

Той отхвърли обвиненията, че търговските вериги изкуствено завишават цените.

„Средната брутна надценка при големите вериги е около 22–25%. От тези проценти трябва да се платят транспорт, логистика, заплати, ток, реклама, амортизации. Това е бизнес с нисък марж и той се свива все повече“, предупреди Вълканов.

И призна, че като потребител също забелязва повишение на цените при някои стоки, но и намаления при други. Най-осезаем пример е кафето, чиято цена расте поради борсови движения на международните пазар, посочи той.

На въпрос дали самите мерки на държавата не са довели до поскъпване, Вълканов отговори, че причината е в растящите разходи на бизнеса.

„Само двата почивни дни – 31 декември и 2 януари – ще струват на търговците три милиона лева за извънреден труд. А увеличението на осигуровките с 2% ще добави още 36 милиона разход. При такива условия е нереалистично да се очаква цените да падат“, поясни той.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

pariteni.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 1 час
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 3 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 4 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 5 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Любопитно Преди 25 минути

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Любопитно Преди 26 минути

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Свят Преди 1 час

Украйна е изправена пред нова критична зима, такава, която само героизмът и импровизацията може би няма да успеят да преодолеят

<p>НС отхвърли ветото на президента&nbsp;върху закона за нефтените продукти</p>

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

България Преди 1 час

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

Свят Преди 1 час

На мястото са били изпратени полицейски сили

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Свят Преди 1 час

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera

а

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Свят Преди 2 часа

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

<p>Борисов: Гарантирам, че България ще получи дерогация</p>

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

България Преди 2 часа

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България, т.е. по принуда

<p>Арестуваният с 4,23 промила мъж е пил водка от обяд</p>

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

България Преди 2 часа

В Бургас задържаха втори рекордьор с висока концентрация на алкохол зад волана - този път с 3,29 промила

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Свят Преди 2 часа

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

България Преди 2 часа

Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Той коментира и ситуацията в Близкия изток

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Свят Преди 3 часа

Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

България Преди 4 часа

Това ще стане на редовно заседание на Столичния общински съвет

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Коя е обявена за най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Edna.bg

Стефан от Big Brother: Ще ме е яд, ако Сияна и Стоянов отидат на финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

Приеха 7 легендарни футболисти в Залата на славата

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

Министерският съвет внася проектобюджета в Народното събрание още днес

Nova.bg

Депутатите преодоляха президентското вето и повторно приеха промените в закона, свързан с „Лукойл”

Nova.bg