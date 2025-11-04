Пари

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Кристин Лагард и Димитър Радев дадоха съвместна пресконференция

Обновена преди 1 час / 4 ноември 2025, 12:09

С лед конференцията „България на прага на еврозоната”, която се проведе в резиденция „Бояна” и събра най-добрите финансисти на Европа в София, съвместна пресконференция дадоха председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителят на БНБ Димитър Радев.

За първи път те показаха как ще изглеждат българските евробанкноти. Купюрите са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Източник: БТА
  • Изказване на Кристин Лагард

„Много сме доволни да приветстваме България в еврозоната. На 1 януари 2026 г. слагаме края на един процес, който е отнел дълги години на усилена работа, трудни реформи и много очаквания”, посочи Лагард.

  • Изказване на Димитър Радев

„Скъпа Кристин, истинско удоволствие за нас е да бъдеш тук. Сред приятели, които оценяват твоето лидерство и визия за ЕЦБ, особено във времена като тези на геополитическа несигурност. Ние сме в края на нашето пътешествие към еврозоната и резултатите от нашите усилия са отражение на визията ни, да укрепим стабилността и дълбоката си интеграция в Европейския съюз.Хармонизирани сме с правната рамка на еврозоната благодарение на последователните усилия, които положихме през последните години. Това постижение не би било възможно без подкрепата на нашите партньори в Европа и конкретно на Европейската централна банка. Скъпа Кристин, благодарни сме за вашата непрекъсната подкрепа. Бъдещото приемане на еврото ще бъде важен репер в историята на България. За нас то ще открие нови перспективи за растеж и просперитет. Ще донесе и нови отговорности, които сме готови да приемем със същата дисциплина и разум, както досега”, заяви той.

Източник: NOVA

И допълни: „Убедени сме, че една по-силна и интегрирана Европа е от полза за всички нейни членове. Вашето посещение днес потвърждава нашата решимост да продължим своя принос към развитието на еврозоната”.

„Ние сме заслужили своята репутация като фискално отговорна страна през годините. Това се демонстрира от едно от най-ниските съотношения на външен дълг спрямо брутния вътрешен продукт в Европа. И не само това. От 2020 година насам обаче постепенно губим тази позиция на фискална дисциплина. Многократно съм потвърждавал, че трябва да обърнем тази тенденция. В момента сме изправени пред същата дилема в контекста на бюджета за 2026 година. От макроикономическа гледна точка подходът трябва да бъде ясен – засилване на контрола, ограничаване на разходите и инвестиране в дългосрочен растеж. Ако няма капацитет да се предприемат тези мерки, алтернативата са по-високи данъци, по-високо данъчно облагане и по-висок дълг. Това обаче води не само до тежки макроикономически, но и до политически последици, както показва опитът на други европейски страни. Следователно, трябва възможно най-скоро да се върнем към пътя на разумна дисциплина във фискалната политика”, допълни Радев.

И поясни, че смята, че предстоящите дискусии и обсъждания на бюджета за 2026 година ще покажат дали има политическа воля и решимост това да се направи.

„Мисля, че за тези, които не са българи в залата, си струва да припомня някои от основните показатели. България всъщност демонстрира значителна стабилност на фундамента си. Според данните, които имам за 2025 година – 3% икономически растеж, 3,4% инфлация, 3,9% безработица, 29,3% съотношение дълг към БВП и 4% фискален дефицит. Страната ни  има изключително стабилна история, върху която може и трябва да стъпи, за да продължи по пътя на устойчивостта и да запази високите стандарти, които е поставила“, каза още той.

Източник: NOVA

По думите му България е осигурила достатъчни количества евробанкноти и монети, които ще бъдат достъпни още от първите часове на настъпването на Новата година.

„Българската народна банка, в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и националните централни банки от еврозоната, внимателно организира целия процес по доставка и дистрибуция на разплащателните средства. Не забравяйте, че през януари, за да се осигури плавен преход, ще се приемат плащания и в лева. Що се отнася до електронните и дигиталните разплащания – те ще се извършват без никакви затруднения, но вече в евро, още от първия момент. Това ще улесни значително всички в периода на промяната”, каза още Радев.

И увери, че банковата система е в много добро състояние - стабилна, с висока ликвидност, и напълно готова от първия ден да даде уверено начало на членството на България в еврозоната.

Той призова българите да бъдат спокойни и практични.

„Няма нужда от извънредна подготовка или допълнителни действия предварително”, каза в края на пресконференцията Радев.

Източник: Nova.bg    
евробанкноти българия лагард радев еврозона
Последвайте ни
Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Удар по

Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 4 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 7 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 6 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 7 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 6 минути

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 8 минути

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 20 минути

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 32 минути

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Защо не ядем чайки и лебеди?

Защо не ядем чайки и лебеди?

Любопитно Преди 38 минути

Чарлз Дарвин първи предполага, че днешните кокошки произхождат от червен джунглов петел

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Любопитно Преди 43 минути

В подкаст интервю Рийз Уидърспун сподели, че Дженифър Анистън е „топла, приятелска и не копнее за Брад Пит“

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

България Преди 54 минути

Свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването, заяви адвокатът на общинския съветник

<p>Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно</p>

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Свят Преди 1 час

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Любопитно Преди 1 час

Многомилионният иск за клевета, оценяван на около 400 милиона долара, бе подаден от Балдони, след като Лайвли първоначално го съди за тормоз

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

България Преди 1 час

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Свят Преди 1 час

Жертвите са ужилени над 100 пъти и починаха часове след като били откарани спешно в близка болница

Русия затяга обръча около Покровск

Русия затяга обръча около Покровск

Свят Преди 1 час

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Свят Преди 1 час

Под натиска на САЩ Багдад започна кампания за разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки, свързани с НМС

<p>Президентът връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)</p>

Президентът Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)

България Преди 1 час

На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев

Хората, родени на тези дати, изглеждат по-млади от възрастта си

Хората, родени на тези дати, изглеждат по-млади от възрастта си

Любопитно Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Ужас в Плазище: Два кангала разкъсаха крака на 91-годишен дядо

България Преди 1 час

Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Безпощадната Серия А погълна поредната треньорска жертва

Gong.bg

Легенда на Италия става треньор на Петко Христов

Gong.bg

Почина Дик Чейни (СНИМКИ)

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg