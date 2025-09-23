С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Ц ената на потребителската кошница нараства с 1 лев в сравнение с миналата седмица и стойността ѝ е 97 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция, на която представи седмичен обзор за движението на цените на едро у нас при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

Иванов обясни, че това се дължи на фактора сезонност, а при плодовете - и на климатичния фактор.

Той коментира още, че пазарът продължава да се движи според пазарните закони и не се наблюдават негативни явления.

Данните на ДКСБТ, представени от Иванов, показват, че при зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на краставиците - със 7 стотинки, тиквичките - с 13 стотинки, домата - с 6 стотинки, гроздето - с 11 стотинки, ябълките - с 3 стотинки. Зелето, червеният пипер и лимоните запазват цените си от миналата седмица. Увеличение се наблюдава при картофите - с 3 стотинки, морковите - с 3 стотинки, лук - с 6 стотинки, зелен пипер - с 6 стотинки, дините - с 3 стотинки, прасковите - с 6 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпва фасулът - с 3 стотинки, свинското месо - с 20 стотинки, пилешкото месо - с 18 стотинки, прясното мляко - с 4 стотинки, сиренето - с 18 стотинки, маслото - с 2 стотинки, кашкавалът - с 19 стотинки, олиото - с 5 стотинки. Стоките, които намаляват своята цена, са ориз - с 2 стотинки, захар - с 5 стотинки, кисело мляко - с 1 стотинка.

Яйцата и брашното запазват цените си от миналата седмица.

Иванов представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата.

При основните хранителни стоки

захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,79 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,26 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,26 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,49 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май, в момента се предлага за 3,28 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой. Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,85 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 12,02 лева при 11,40 лева през май. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,14 лева за пакетче от 125 грама. Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,39 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,29 лева за литър. Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 7,03 лева за килограм.

При зеленчуците доматите, които са били 2,47 лева за килограм на 20 май, сега се предлагат по 2,02 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,33 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,09 лева за килограм. Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,98 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,23 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,20 лева за килограм. Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,23 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е 2 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода тази седмица са 1,43 лева на килограм.

При плодовете данните показват, че цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,45 лева за килограм. Прасковите в момента се търгуват по 3,97 лева за килограм при 3,90 лева през май. Гроздето е на 26 август е било на цена от 3,63 лева за килограм, а в момента е 2,89 лева за килограм. Цената на динята от 1,25 лева за килограм сега е 0,72 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,80 лева за килограм.

"Пазарът действа според търсенето и предлагането. Не наблюдаваме влияния, които са странични върху пазара - нито еврозоната влияе, нито многото психология и паника, която се излива постоянно. Процесите, за които се коментира в момента, са били винаги такива", каза Владимир Иванов.

Относно публикации, свързани с ценовите равнища, Иванов посочи, че има разлики, като по думите му на определени пазарни места от цената на едро има и над 300 процента надценка, както и такива, където има и под цената на едро. Затова Иванов отбеляза, че е важно предоставянето на информация за цената на едро, за да може да се направи рационалният избор. Не е редно да кажа точно къде са местата, но в София има пазари, където може да намерите краставици с над 400 процента надценка, интересното е, че там има клиенти, които я пазаруват. Този тип пазарни места съществуват и заради търсенето, но от гледна точка на рационалния избор не е редно да се заплати подобен тип разлика, каза Иванов, като призова потребителите към по-рационален избор.

Председателят на ДКСБТ обобщи, че имаме един нормално функциониращ пазар и по думите му не е нужно да се говори за паника.

"Пазарът сработи много добре и пазарният механизъм си върши работата", каза още той.

"Пазарът е много добре обезпечен с всякакъв вид стока, нямаме дефицити от нищо. Картелни споразумения на този етап, при тази конкурентна среда са невъзможни, а там където има нарушения на закона, има органи като КЗК, които трябва да предприемат действия", коментира Иванов.

Той каза още, че към момента това, че България влиза в еврозоната не влияе на пазара, а това би трябвало да повлияе и положително, най-малкото защото ще намалеят много трансферни разходи.