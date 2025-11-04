Управителят на БНБ: Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност

П рисъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, тъй като страната е една от най-старите държави в Европа с дълбоко вкоренена европейска идентичност. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев по време на конференцията на високо равнище :България на прага на еврозоната".

Събитието, организирано от Министерството на финансите и БНБ, се провежда в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

По думите на Радев контекстът на присъединяването към еврозоната има едновременно историческо и стратегическо измерение, като се свежда до въпросите за посоката и принадлежността на България.

"И двата въпроса имат един и същи отговор и отговорът е Европа. Или по-точно казано - сърцето на Европа", каза Радев.

Той подчерта, че България е европейска по своето историческо наследство и идентичност и няма друга естествена посока на развитие. "Следователно това, което правим с присъединяването към еврозоната, не е политическа конюнктура. Това е историческа закономерност", отбеляза Радев.

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Управителят на БНБ изтъкна, че този процес показва отговорността и ангажимента на България към европейския проект. "Аз намирам за забележителен факта, че ние се присъединяваме точно сега, когато света и Европа е изправена пред много сериозни трудности. Ние не искаме да гледаме на тези процеси отстрани. Искаме да бъдем активна част в дискусията и в решаването на тези проблеми", каза той.

Той допълни, че еврозоната и Европейският съюз са световен лидер по отношение на сигурността и просперитета на своите граждани. Според него предизвикателствата трябва да се възприемат като възможност, а фактът, че еврото е втората по значение световна резервна валута, поставя членството на България в нов стратегически контекст.

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Радев подчерта, че страната трябва да продължи да поддържа разумна макроикономическа политика и след присъединяването към еврозоната. Той изрази увереност, че България има капацитета да се справи с предизвикателствата, свързани с фискалната позиция на страната, която е под натиск през последните няколко години.

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

"БНБ ще бъде критичен и същевременно конструктивен глас в рамките на своя европейски и национален мандат. БНБ ще остане източник на предвидимост и стабилност и за домакинствата и за бизнеса", каза Радев.

По думите му присъединяването към еврозоната не е краят, а началото на пътя.

"Надявам се това да е началото на пътя към икономически просперитет и по-добър живот за българите", заключи Димитър Радев.