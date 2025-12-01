Конгресмен: Белият дом няма "морална яснота" по въпроса с Украйна

Р епубликанецът обвини администрацията на Тръмп, че изпраща "смесени сигнали" относно мирните преговори с Русия.

Конгресменът Дон Бейкън (републиканец от Небраска) призова в неделя администрацията на Тръмп да съсредоточи усилията си върху защитата на суверенитета на Украйна по време на мирните преговори с Русия.

Бейкън заяви, че Белият дом изпраща "смесени сигнали" относно текущите преговори с руски и украински официални лица, докато двупартийната критика към първоначалния 28-точков план за мир става все по-силна.

"Бих искал да видя президента като по-силен защитник на свободната, суверенна Украйна, която иска да бъде демокрация, иска да бъде наш съюзник, и да има малко по-ясен поглед върху това кой е Путин, че Путин е нахлуващият", каза Бейкън в интервю за ABC в предаването "This Week" с Джонатан Карл.

"Той е диктатор. Той е убил всички свои опоненти. Но просто не виждам тази морална яснота от Белия дом."

Първоначалното предложение, което Бейкън описа като "документ за капитулация", отразяваше много от ключовите искания на Кремъл, включително териториални отстъпки от Украйна и ограничения за размера на нейната армия.

Този план предизвика двупартийна реакция и скептицизъм в Европа, тъй като съюзниците на САЩ предупредиха, че предложението не включва ключови гаранции за сигурността на Украйна. Старши официални лица от САЩ и Русия се срещнаха в Абу Даби миналата седмица, за да уточнят детайлите на плана, а според информация Украйна е съгласна с основните положения на нов, съкратен 19-точков вариант на споразумението, пише Politico .

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Висши украински официални лица трябваше да се срещнат с американските си колеги в САЩ в неделя, за да продължат преговорите, докато украинският президент Володимир Зеленски се опитва да овладее нарастващ скандал с корупция у дома. Европейските съюзници проявяват известна подкрепа към плана, като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го определи като "начална точка", но все още остават няколко спорни въпроса за решаване.

Все пак Бейкън, който е член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, заяви, че се надява президентът Доналд Тръмп да изрази по-ясно осъждане на агресията на руския президент Владимир Путин.

"Имаме нужда от морална яснота в отношенията с Путин," каза Бейкън. "Той не иска мирно споразумение с Украйна, което да остави страната суверенна, с възможност да бъде съюзник на Запада, част от ЕС и свободните пазари. Той иска да контролира още една трета от Украйна. Иска да превърне Украйна във васална държава. Така че не разбирам защо администрацията продължава да следва тази безсмислена стратегия."

Той добави, че САЩ трябва да се съсредоточат върху въоръжаването на Украйна с необходимите оръжия и системи за въздушна защита, за да се отбранява от руските атаки, вместо да водят "външна политика, базирана на алчност", която се фокусира върху редки минерали и газопроводи.