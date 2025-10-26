Пари

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

26 октомври 2025, 08:57
С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното
Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос
Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети
Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас
Петкова от Брюксел: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната

Петкова от Брюксел: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната
ЕП гласува проектодоклад за готовността на България за еврозоната

ЕП гласува проектодоклад за готовността на България за еврозоната

Н атрупаната инфлация у нас за последните пет години е над 41%. Това показват последните данни на Националния статистически институт. Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%, сочи официалната статистика.

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

На пазара в Монтана Марина Ташкова пазарува за домакинството си, но отбелязва, че разходите ѝ вече са чувствително по-високи.

„Кашкавалът, който купувам, беше 10 лева, а сега е левче нагоре. И това само за два месеца. До Нова година не се знае още колко ще поскъпне“, споделя в ефира на NOVA  тя.

Подобни наблюдения имат и други купувачи. Според тях почти всичко е поскъпнало, а в някои случаи цените са се удвоили.

„Като цяло абсолютно всичко е вдигнато. Няма нещо, което не е поскъпнало“, казват те.

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Според Валери Кръстев, който е хлебопроизводител от Монтана, цената на насъщния е останала сравнително стабилна, но повишението на ДДС до 20% е довело до реално поскъпване.

„От началото на годината цената на хляба се качи заради Данък добавена стойност. Според мен ДДС на хляба не трябва да има, за да поддържаме нормална цена“, коментира Кръстев.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Според наблюденията на КНСБ, които ежемесечно следят цените на 20 основни хранителни продукта, през последните месеци се забелязва ясна тенденция към ново покачване.

„Наблюдаваме сирене, мляко, кашкавал – има покачване. Също и при пилешкото месо, а кафето се качи драстично от юни до октомври. Цените на зеленчуците извън сезона също растат“, обяснява Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ в Монтана.

Въпреки надеждите за стабилизиране на пазара, хората не са оптимисти.

Източник: NOVA    
НСИ инфлация цени поскъпване
Последвайте ни

По темата

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Димитровден е!

Димитровден е! "Небето се отваря" и се чака първия сняг

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Свят Преди 2 часа

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава

Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Свят Преди 2 часа

За около час, час и половина, бе обявена въздушна тревога

Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Пробата е събрана от кратер в кратера

,

Защо млечните продукти в Гърция поскъпват

Свят Преди 3 часа

Епидемия с шарка при овцете вдига цените

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

България Преди 3 часа

Вижте кои са забранените зони

<p>Смяната на времето: В&nbsp;Космоса всяка микросекунда има значение</p>

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Свят Преди 3 часа

Първото предизвикателство идва още преди часовниците да напуснат земната атмосфера

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Любопитно Преди 3 часа

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах"

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Свят Преди 12 часа

Актрисата почина на 100-годишна възраст

ДНК анализ разкри вероятните патогени, които са убили Великата армия на Наполеон

ДНК анализ разкри вероятните патогени, които са убили Великата армия на Наполеон

Свят Преди 12 часа

Нови изследвания сочат, че два неочаквани патогена са били сред болестите, които са опустошили прочутата армия на императора

<p>Мозъчната аневризма за Ким Кардашиян: Какво трябва да знаем за нея?</p>

Ким Кардашиян разказа за битката си с мозъчна аневризма – ето какво откриха лекарите и как да се предпазите

Свят Преди 13 часа

Причината за аневризмата остава неясна, но лекарите на Кардашиян предполагат, че стресът може да е допринесъл за появата ѝ

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 13 часа

Лечителите получиха безценни хранителни продукти

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Свят Преди 14 часа

Мъжът е бил на посещение в Рим заедно с дъщеря си

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

България Преди 14 часа

Мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Любопитно Преди 14 часа

„През цялото време говорехме за секс“, разказва 82-годишната модна дизайнерка Вики Тийл

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

България Преди 15 часа

Катастрофата е станала на бул. "Ботевградско шосе"

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

8 храни, с които отслабваш, докато ги ядеш!

Edna.bg

Честит Димитровден! От днес започва зимата - ето какви са обичаите за празника

Edna.bg

Григор без големи очаквания в Париж: Важно е как ще реагира тялото ми

Gong.bg

ЦСКА излиза за втора поредна победа в efbet Лига

Gong.bg

Сашка Васева: Стоянка Мутафова ме научи как да забравя срама

Nova.bg

След стрелба в центъра на София: Ранен е чужденец

Nova.bg