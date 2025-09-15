Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Цените на горивата у нас може да скочат до 2,80 лв., ако Иран затвори Ормузкия пролив

М есечната инфлация за август спада до 0,1 на сто, а годишната инфлация остава на равнище 5,3 на сто, съобщи Националният статистически институт. Инфлацията е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за август 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2025 г. спрямо същия месец на предходната година.

През юли, отнесено към предходния месец, инфлацията скочи до 1,7 на сто, а годишният темп на потребителските цени се покачи до 5,3 на сто.

През август 2025 г. месечната инфлация, измерена през Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), също е 0,1 на сто, а годишната инфлация е 3,5 на сто.

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,2 на сто по ИПЦ, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо дванадесетте месеца до август 2024 г. е 3,4 на сто.

Инфлацията според ХИПЦ от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,4 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 2,9 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 13,9 на сто, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 34,3 на сто, според данните на НСИ.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията в държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ измерват общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.