С 1 лев се е увеличила потребителската кошница за седмица. Това показват данните на едро от Комисията за стокови борси и тържища. Така тя вече струва 100 лева при 99 лева миналата седмица, отчетоха от Комисията на редовния си брифинг.

На едро за седмица цените си са повишили доматите с 31 ст., яйцата с 1 ст. и пилешкото месо с 9 ст. По-евтино купуваме тиквички, ябълки и брашно.

„Седмицата беше с пазарно спокойствие без отклонения, няма процеси извън пазарната логика, напротив - има успокояване. Потребителската кошница се увеличава с 1 лев от 99 на 100 лева, това е индикативна стойност. Имаме нормално пазарно поведение, много стабилен пазар на световно и европейско ниво, стабилен пазар на зърнени храни.”, обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов.