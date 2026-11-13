Тръмп призна, че трудно ще освободи Джими Лай от китайския затвор

Доналд Тръмп заяви, че освобождаването на 78-годишния хонконгски медиен магнат Джими Лай е малко вероятно заради силното недоволство на Китай от него.

Лай беше осъден по закона за националната сигурност на Пекин за сътрудничество с чужди сили и публикуване на подстрекателски материали.

Тръмп съобщи, че е обсъждал случая със Си Дзинпин и ще се срещне с него следващата седмица на срещата на АТИС в Шънджън.

President Donald Trump indicated he is not optimistic about the prospects of getting Chinese President Xi Jinping to agree to release imprisoned Hong Kong businessman and activist Jimmy Lai https://t.co/gv8VJeOGcj — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай изпитва „силна омраза“ към бившия хонконгски медиен магнат Джими Лай и че е малко вероятно той да бъде освободен от затвора, предаде Франс прес.

78-годишният Джими Лай, бизнесмен и основател на закрития вече продемократичен вестник „Епъл дейли“, беше осъден в началото на февруари за тайно сътрудничество с чуждестранни сили и публикуване на подстрекателски материали. Той получи най-тежката присъда, налагана досега по силата на закона за националната сигурност, въведен от Пекин.

Законът влезе в сила през 2020 г. след продемократичните протести в Хонконг. Демонстрациите, които на моменти прерастваха в насилие, разтърсиха през предходната година територията, върната на Китай от Великобритания през 1997 г.

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Няколко правозащитни организации и чуждестранни правителства призоваха за освобождаването на Джими Лай. През май Доналд Тръмп заяви, че вече е обсъждал случая му с китайския президент Си Дзинпин.

„По този въпрос има силна омраза“, каза сега Тръмп в интервю за американската телевизия „Сейлъм нюз ченъл“.

„Президентът Си обясни какво се е случило в Хонконг и (...) че този Джими Лай е бил лидерът, който им е създал огромни проблеми“, обясни Тръмп. Той изрази песимизъм относно съдбата на Лай.

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„Успях да освободя други хора. Случаят с Джими Лай е малко по-различен“, заяви Тръмп.

По-рано тази година Пекин освободи пастора Езра Джин, след като Тръмп повдигна въпроса за него пред Си.

Американският президент ще се срещне с китайския си колега следващата седмица на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

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Тръмп заяви още, че иска да „реши въпроса с Куба“, преди да приключи президентският му мандат, предаде ДПА.

„Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна“, каза Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, който го попита дали обмисля „освобождаването на Куба“ чрез военна намеса.

„Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте“, каза Тръмп.

Президентският мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г.

През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Куба, което значително задълбочи продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната извънредна ситуация в карибската държава с население от 9,4 милиона души.

Вашингтон даде да се разбере, че очаква икономическа и политическа промяна в Куба, както и дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия – в името на националната сигурност на САЩ.