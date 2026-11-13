Свят

Преди 66 години учени прогнозират, че на 13 ноември 2026 г. ще настъпи краят на света

Прогнозата няма шанс да се сбъдне, пишат френски медии

13 ноември 2026, 07:05
Преди 66 години учени прогнозират, че на 13 ноември 2026 г. ще настъпи краят на света
Илюстративно изображение. Жена, маскирала се за Хелоуин   
Източник: БТА
  • Старата прогноза, че светът ще свърши на 13 ноември 2026 г. заради пренаселване, се основава на математически модел от 1960 г., който екстраполирал тогавашния растеж на населението.
  • Прогнозата се оказала неточна, тъй като след 90-те години темпът на нарастване значително се забавил, а според ООН населението ще достигне около 10,3 милиарда души през 80-те години на XXI век.
  • Учени напомнят, че подобни предсказания пренебрегват способността на човечеството да се адаптира и да променя развитието си.

Днес е петък 13- число – една дата, която плаши суеверните хора. Тази година в навечерието й редица френски медии, като Бе Еф Ем Те Ве, Ер Еф И, „Сианс е ви“ и френската емисия на „Евронюз“, припомниха и, че за 13 ноември 2026 г. е прогнозиран краят на света, но подчертаха, че прогнозата няма шанс да се сбъдне.

Преди 66 години се появява статия с провокативното заглавие „Денят на Страшния съд ще е петък, 13 ноември 2026 г.“, написана от австро-американския физик Хайнц фон Фьорстер и неговия изследователски екип и публикувана в престижното научно списание „Сайънс“. В статията учените анализирали исторически данни за населението на света през последните две хилядолетия и създали крива на растежа въз основа на тези цифри. Моделът показвал, че интервалът от време между всяко удвояване на населението непрекъснато се скъсява.

Прогнозата им била следната: ако наблюдаваният дотогава темп на нарастване на световното население се запази непроменен и бъде екстраполиран в бъдещето, кривата ще достигне безкрайна стойност през ноември 2026 г. Логичният извод на математиците бил, че на 13 ноември 2026 г. човечеството, поне на теория, ще се „смаже“ под тежестта на собственото си пренаселване. Целта на статията не била да бъдат плашени хората, а да се акцентира върху опасността от пренаселване на планетата. Но публикацията предизвикала огромен отзвук заради мрачната си прогноза.

Кога ще спре да се увеличава населението на Земята

До началото на 90-те години на миналия век прогнозната крива съвпадала изненадващо точно с реалните данни на учените. След това обаче растежът на световното население значително се забавил, поради което днешните прогнози сочат по-скоро за стабилизиране на населението на планетата. То продължава да нараства, но с все по-бавни темпове. Първоначално броят на хората се увеличавал рязко, защото все по-малко хора умирали. По-късно обаче семействата по целия свят започнали да имат все по-малко деца. Най-бързият растеж на населението е регистриран през 1963 г., когато той надхвърлял 2% годишно. До 2020 г. този темп спаднал под 1%.

Според оценките на Организацията на обединените нации (ООН) около средата на 80-те години на 21-и век населението на Земята ще достигне приблизително 10,3 милиарда души – максималната си стойност. След това световното население постепенно отново ще започне да намалява.

Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

Не за първи път се правят прогнози за края на света.

Още през 1910 г. преминаването на Халеевата комета предизвикало голяма паника. Вестници предупреждавали за токсични газове в нейната опашка, които можели да унищожат всички форми на живот. Някои търговци се възползвали от страховете на хората и започнали да продават противогази, защитни хапчета и дори специални „противокоментни чадъри“. Но кометата преминала и нищо не се случило.

И в следващите години редовно били обявявани нови дати за апокалипсиса. Американски радиопроповедник например предсказал, че „Страшният съд“ ще настъпи на 21 май 2011 г.

21 декември 2012 г. бележел края на определен период от календара на маите, което също било интерпретирано от мнозина като край на света.

През 1972 г. изследване, озаглавено „Границите на растежа“, предупреждавало, че човечеството скоро ще остане без важни природни ресурси. Човечеството обаче открило нови източници и решения, така че цените на много суровини дори станали по-ниски.

Проблемът с подобен тип прогнози винаги е един и същ: наблюдаваните в миналото тенденции просто се пренасят от хората, правещи прогнозите, в бъдещето. При изготвянето на тези прогнози се забравя, че хората реагират на проблемите и се приспособяват към променящите се условия, отбелязва "Евронюз". Това важи и за 13 ноември 2026 г. Човечеството се е развило по съвсем различен начин от този, който учените са изчислили преди 66 години. Така че ако искате точно днес да бъдете откровен с шефа си, защото мислите, че днес свършва светът, то по-добре премислете два пъти, преди да действате, съветва "Евронюз".

Източник: БТА    
Край на света Страшен съд Пренаселване 13 ноември 2026 Растеж на населението Хайнц фон Фьорстер Петък 13-и Апокалипсис Математически модел Прогноза
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