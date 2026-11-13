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Земетресение разлюля Крит през нощта

Епицентърът е бил на 16 км юг-югоизточно от Ираклион, а трусът е регистриран на дълбочина 57,3 км. Няма данни за пострадали и щети

13 ноември 2026, 08:52
Земетресение разлюля Крит през нощта
земетресение   
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 4,8 по Рихтер беше регистрирано тази нощ в района на остров Крит, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Земният трус е усетен в 2:05 ч. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът на земетресението е бил на 16 километра юг-югоизток от Ираклион на дълбочина от 57,3 километра. 

Няма данни за пострадали и щети. 

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  • Какво да правим при земетресение

Земетресението е внезапно и често разрушително разклащане на земната повърхност, причинено от бързото освобождаване на енергия в земната кора, която създава сеизмични вълни. Тъй като земетресенията могат да ударят без предупреждение и да имат опустошителни последици, познаването на правилните действия преди, по време и след трус е от жизненоважно значение за намаляване на риска от наранявания и смъртни случаи. Тези протоколи за безопасност са разработени въз основа на дългогодишни изследвания и опит в сеизмично активни райони по света.

  • Подготовка преди земетресение

Ефективната подготовка може значително да намали щетите и опасностите. Препоръчително е да се подготви авариен комплект, съдържащ вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче, радио на батерии и резервни батерии. В дома е важно да се идентифицират безопасни места, като под здрави маси или бюра, и далеч от прозорци и външни стени. Тежките мебели, рафтове и уреди трябва да бъдат здраво закрепени към стените, за да се предотврати тяхното преобръщане.

Семейният план за действие, включително определено място за среща извън дома, е също ключов елемент. Всеки член на семейството трябва да знае къде се намират главните спирателни кранове за газ и вода, както и електрическото табло, за да може да ги изключи при необходимост.

  • По време на земетресение

Най-важното правило по време на земетресение, когато сте на закрито, е "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво" (Drop, Cover, Hold On). При първите признаци на трус, незабавно клекнете на ръце и колене, покрийте главата и врата си с ръце или с подръчни средства, след което пълзете под здрава мебел като маса или бюро и се дръжте здраво за нея, докато трусът отмине. Стойте далеч от прозорци, огледала, високи мебели, външни стени и висящи предмети. Не използвайте асансьори. Ако сте на легло, останете там и покрийте главата си с възглавница.

Ако сте на открито, опитайте се да се придвижите до открито пространство, далеч от сгради, улични лампи, дървета и електрически стълбове, след което легнете на земята.

В движещо се превозно средство, отбийте внимателно встрани на пътя на открито място, спрете и останете в автомобила, докато трусът приключи.

  • След земетресение

След като основният трус отмине, е важно да се запази спокойствие и да се оцени ситуацията. Проверете за наранявания на себе си и околните. Бъдете внимателни за падащи отломки, счупено стъкло и повредени електрически кабели. Ако има признаци на изтичане на газ или повреда на водопровода, изключете съответните комунални услуги. Слушайте радио или следете новинарски емисии за инструкции от властите. Избягвайте влизане в повредени сгради. Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове), които могат да настъпят часове, дни или дори седмици след основното земетресение. Оказвайте помощ на пострадали, ако е безопасно и сте обучени да го правите. Прилагането на тези мерки е от съществено значение за оцеляване и минимизиране на последиците от земетресения, особено в сеизмично активни региони като България.

Източник: БТА    
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