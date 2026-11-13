Свят

Иран отправи предупреждение към САЩ след удар по радар в Бахрейн

КГИР обяви, че атаката е извършена в отговор на удар по телекомуникационна кула в Южен Иран. САЩ и Бахрейн засега не потвърждават информацията

13 ноември 2026, 08:46
Иран отправи предупреждение към САЩ след удар по радар в Бахрейн
Тази сателитна снимка, заснета на 23 юли 2026 г. над военноморската база на САЩ в Бахрейн (Naval Support Activity Bahrain), показва мащабни щети по системата за сателитни комуникации и складовите съоръжения   
Източник: БТА
  • Иран твърди, че е унищожил американски радар в Бахрейн, но ударът не е потвърден
  • Техеран определя атаката като отговор на удар срещу обект в Южен Иран
  • Иран контролира Ормузкия проток, а САЩ блокират иранските пристанища и ескортират танкери

Ескалацията се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - идеологическата армия на Ислямска република Иран, заяви в изявление, излъчено тази сутрин по държавната телевизия и цитирано от Франс прес, че силите ѝ са атакували американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн. 

Нито САЩ, нито Бахрейн засега са потвърдили информацията за удари срещу малкия архипелаг в Залива. Военни бази и съоръжения в Бахрейн бяха атакувани няколко пъти през последните месеци в рамките на войната в Близкия изток, която започна в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

“Преди няколко часа бойци на аерокосмическите сили на КГИР атакуваха и унищожиха радар за ранно предупреждение на американските агресори на остров Бахрейн, в отговор на вражеска въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Сирик (пристанищен град в Южен Иран)”, уточни КГИР в изявлението си. 

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

“Това е сериозно предупреждение срещу врага агресор да прекрати въздушните провокации и контрабандата на петрол през Ормузкия проток”, добавя Революционната гвардия.

Централното военно командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви през октомври, че е помогнало на страни от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол от лятото през Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преминаваше една пета от световните доставки на петрол и газ преди войната. 

Техеран наложи контрол над стратегическия морски път, а САЩ наложиха блокада на иранските пристанища и ескортират петролните танкери през протока.

Източник: БТА    
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