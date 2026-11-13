България

До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София

Поривите достигат 90–95 км/ч, а има сигнали и за паднали указателни табели на пътя Перник–София

Обновена преди 21 минути / 13 ноември 2026, 07:56
До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София
Източник: iStock/GettyImages
  • Силният вятър в София с пориви до 95 км/ч преобърна контейнери, събори клони и строителни огради и повреди автомобили.
  • В „Манастирски ливади-изток“ три коли бяха ударени от разнесени контейнери, а билборд на бул. „България“ беше разкъсан.
  • По магистралата от Перник към София вятърът е съборил указателни табели на платното, за което е подаден сигнал на телефон 112.

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

 

Силният вятър разходи кофи за боклук и стовари клони на земята.

В сила за София е жълт код за потенциално опасно време заради силния вятър с пориви до 90-95 км в час.

Източник: БТА

В столичния квартал Манастирски ливади-изток, на улица Боян Петров, 3 леки автомобила са ударени от „разхождащи“ се кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника.

Контейнер за смет пък е издухан на улица Иван Кирков и пречи на движението.

Източник: БТА

На ъгъл на бул България и Тодор Каблешков има разпокъсан от вятъра билборд.

Съборени са строителни огради.

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Сигнал е подаден към 112.

Източник: БТА

Общо 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и три за повредени светофарни уредби са получени до момента в София заради силния вятър, съобщиха от Столичната община. Няма данни за пострадали хора.

На терен работят осем екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип. Действията им се координират със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Заради силния вятър временно е преустановено движението на автобусите по линиите към Витоша. То ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичните условия и отпадане на риска за безопасността на пътниците.

Временно е било спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета. Отстранени са падналите дървета по маршрутите на автобусни линии 107 и 59, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Остава променен маршрутът на трамвайна линия 11 в района на „Овча купел“. Трамваите се движат по бул. „Цар Борис III“ и обслужват направленията към Княжево и Илиянци. Градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия, посочиха от Общината.

От Столичната община призовават собствениците и изпълнителите на строителни обекти да проверят и обезопасят строителните огради и пана. Гражданите трябва да приберат от балконите и терасите незакрепени предмети, саксии и други вещи, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Препоръчва се да се избягват престоят и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции, както и паркирането под дървета и край стари и нестабилни сгради. От Общината съветват гражданите да ограничат придвижването на открито, когато не е наложително, както и да не посещават Природен парк „Витоша“ заради риска от падащи дървета и клони.

При забелязване на паднали дървета, опасни предмети или скъсани кабели гражданите трябва да подават сигнали на телефон 112 и да не се опитват сами да отстраняват опасностите. Аварийните екипи продължават да следят ситуацията и да реагират на постъпващите сигнали.

Синоптиците на НИМХ съобщиха, че днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София - около 21°.

В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

 

Източник: БГНЕС    
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