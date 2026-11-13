„Напълно луд съм“: Джудо легендата Теди Ринер се впуска в битката за президент на Франция

Френският олимпийски шампион по джудо Теди Ринер обяви кандидатурата си за президентските избори през 2027 г., представяйки се като независим кандидат, който иска да обедини французите.

Той посочва като основни проблеми държавния дълг, покупателната способност, бюрокрацията, расизма и общественото разделение, но все още не е представил подробна програма и трябва да събере необходимите 500 подписа за участие.

Кандидатурата му поставя въпроси за липсата на политически опит и данъчни спорове около негова фирма, а Ринер заявява, че не изключва и участие на Олимпиадата през 2028 г.

Judo star Teddy Riner announces bid for French presidency ➡️ https://t.co/fMniNaoko5 https://t.co/u8FjhlZm76 — FRANCE 24 English (@France24_en) November 9, 2026

Френският джудист Теди Ринер (родом от отвъдморската територия Гваделупа) официално обяви в интервю за френския в. "Паризиен", че ще се кандидатира за президентските избори през 2027 г. Той се представя като кандидат, който не е "нито десен, нито ляв" и говори за необходимостта "да обедини французите", отбелязва френският в. "Монд".

Най-великият френски джудока изтъква социалното недоволство, високия държавен дълг, проблемите с покупателната способност, бюрокрацията и общественото разделение като причини, мотивирали го да се кандидатира на изборите, отбелязва британският в. "Гардиън".

"Знам какво ще кажат за мен: "Той е луд", "Не е от техните среди", "Не познава правилата на играта", "Никога не се е занимавал с политика", продължи той по време на изненадващото обявяване на кандидатурата си.

"Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм", заяви кандидатът за президент.

"Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да се бориш, да падаш и винаги да се изправяш отново", добавя най-великият джудока в историята на Франция.

Политическа окраска: нито десен, нито ляв

Франция не бива да бъде принудена да избира само между политическите крайности, подчертава Ринер. Той определи евентуален втори тур на президентските избори, на който кандидатът на крайнодесния "Национален сбор" би се изправил срещу крайнолевия си съперник от "Непокорна Франция" като "най-лошия вариант".

Водеща тема в програмата на Ринер е борбата срещу расизма. Друга важна тема е реформа на пенсионната система, като се вземат предвид демографските тенденции, но се запазва "солидарната система на разпределение", без обаче да се изключва и елемент на капитализация.

Ринер споменава и протестите на гимназистите, под чийто знак премина предишния месец. Макар да счита, че исканията на гимназистите са легитимни, той все пак добавя, че не бива "да се пречи на онези, които искат да работят и да учат спокойно".

Като цяло кандидатът за президент остава доста уклончив по отношение на програмата си, но увери, че ще я конкретизира на по-късен етап.

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Реакциите

Реакцията на политическите среди на появата на новия кандидат за президент беше по-скоро учтива. Действащият президент Еманюел Макрон заяви, че се радва, че толкова известна фигура се включва в обществения дебат.

Ринер е "изключителен спортист", който е донесъл гордост на страната, подчерта действащият президент. "Подкрепях го по време на състезания и като спортист, а той е човек с твърди убеждения", добави Макрон, цитиран от сп. "Тайм".

И други спортни звезди са опитвали да изградят политическа кариера, но за разлика от тях, Ринер се насочва право към Елисейския дворец, а не се опитва да получи министерски пост. Друг френски джудока, влязъл в политиката - Давид Дуйе - първо стана депутат през 2009 г., а през 2011 г. стана министър на спорта.

От друга страна, проучване на "Харис интерактив", цитирано от френския "Фигаро", вече постави Ринер сред потенциалните кандидати. Според него той би могъл да привлече гласове от "Непокорна Франция".

Според проучването, предшестващо обявяването на кандидатурата му, 18% от избирателите са заявили, че биха могли да обмислят да гласуват за Ринер. Това е повече от 16%, които е получил лидерът на "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон и само малко под бивши президенти като Никола Саркози и Франсоа Оланд (съответно 20 и 19%).

Петкратният шампион е прекарал спортната си кариера в това да доказва, че изключителните амбиции не са задължително нереалистични. Той винаги си е поставял изключително амбициозни цели, както отбелязва сайтът "Джудо инсайд".

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Препятствия:

Френският джудока ще се изправи пред съперници, изграждали партиите си в продължение на години, без да има политически опит и партийна машина.

За да участва реално в изборите, според френското законодателство той трябва да събере 500 подписа от лица, заемащи изборни длъжности, което не е лесна задача за независим кандидат.

Програмата му също е неясна, а популярността му не означава автоматично доверие по теми като външна политика, икономика или образование. Според Дани Подгорецкая, анализатор в "Юрейжа груп", е малко вероятно Ринер да бъде възприет като сериозен кандидат.

"Френските граждани възприемат президентските избори много сериозно, като се има предвид колко голяма власт носи тази длъжност. Той няма опит в изборни длъжности, няма партия и все още няма подробна програма", посочва тя. Без да изключва възможността да се появи фигура, която да обедини антипопулистките избиратели, анализаторката "се съмнява, че Ринер е тази фигура".

Белгийският в. "Соар" вече публикува статия за спорове около фирми на Ринер и за негови данъчни задължения (надхвърлящи 244 хиляди евро). Данъчната администрация е поискала ликвидация на дружеството му "Ринер Естейт" и претенциите за неплатените данъци могат да се превърнат в неудобна тема за кампанията му. В. "Нис матен" обаче подчертава, че Ринер не е бил подвеждан под отговорност във връзка с дружеството, въпреки че националната прокуратура е разследвала преводи, получени от Португалия.

И сега се очаква за него да гласуват между 6 и 12% от избирателите

Няма ли да се откаже от Олимпиадата?

Петкратният олимпийски и 11-кратен световен шампион по джудо Теди Ринер не се кани да се отказва от участие в Олимпиадата 2028 г. Разбира се, той вече уточни, че ще участва само, ако потенциалните му задължения като президент - и гражданите на Франция - му позволят.

Спечелил първата си световна титла на 18 години и бронз на Олимпиадата в Пекин (на 19 години), той е известен със стил, насочен към тотален контрол на опонента от самото начало на мача - в джудо, това значи първия захват. След това задачата му е да прилага своя натиск и да не прави грешки, отбелязва неговият бивш опонент Харасава Хисайоши.

Дали този метод ще проработи на кандидатпрезидентската кампания, предстои да се види. Мнозина очакват с нетърпение и участието на Ринер в първия му кандидатпрезидентски дебат.