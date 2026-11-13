Свят

„Напълно луд съм“: Джудо легендата Теди Ринер се впуска в битката за президент на Франция

Петкратният олимпийски шампион обяви, че иска да обедини французите и се определя като кандидат „нито десен, нито ляв“

13 ноември 2026, 07:32
„Напълно луд съм“: Джудо легендата Теди Ринер се впуска в битката за президент на Франция
Теди Ринер (вдясно) срещу Тацуру Сайто (Япония), в мач при 90+ килограмовите, 3 август 2024 г., Париж.   
Източник: БТА
  • Френският олимпийски шампион по джудо Теди Ринер обяви кандидатурата си за президентските избори през 2027 г., представяйки се като независим кандидат, който иска да обедини французите.
  • Той посочва като основни проблеми държавния дълг, покупателната способност, бюрокрацията, расизма и общественото разделение, но все още не е представил подробна програма и трябва да събере необходимите 500 подписа за участие.
  • Кандидатурата му поставя въпроси за липсата на политически опит и данъчни спорове около негова фирма, а Ринер заявява, че не изключва и участие на Олимпиадата през 2028 г.

Френският джудист Теди Ринер (родом от отвъдморската територия Гваделупа) официално обяви в интервю за френския в. "Паризиен", че ще се кандидатира за президентските избори през 2027 г. Той се представя като кандидат, който не е "нито десен, нито ляв" и говори за необходимостта "да обедини французите", отбелязва френският в. "Монд".

Най-великият френски джудока изтъква социалното недоволство, високия държавен дълг, проблемите с покупателната способност, бюрокрацията и общественото разделение като причини, мотивирали го да се кандидатира на изборите, отбелязва британският в. "Гардиън".

"Знам какво ще кажат за мен: "Той е луд", "Не е от техните среди", "Не познава правилата на играта", "Никога не се е занимавал с политика", продължи той по време на изненадващото обявяване на кандидатурата си.

"Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм", заяви кандидатът за президент.

"Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да се бориш, да падаш и винаги да се изправяш отново", добавя най-великият джудока в историята на Франция.

  • Политическа окраска: нито десен, нито ляв

Франция не бива да бъде принудена да избира само между политическите крайности, подчертава Ринер. Той определи евентуален втори тур на президентските избори, на който кандидатът на крайнодесния "Национален сбор" би се изправил срещу крайнолевия си съперник от "Непокорна Франция" като "най-лошия вариант".

Водеща тема в програмата на Ринер е борбата срещу расизма. Друга важна тема е реформа на пенсионната система, като се вземат предвид демографските тенденции, но се запазва "солидарната система на разпределение", без обаче да се изключва и елемент на капитализация.

Ринер споменава и протестите на гимназистите, под чийто знак премина предишния месец. Макар да счита, че исканията на гимназистите са легитимни, той все пак добавя, че не бива "да се пречи на онези, които искат да работят и да учат спокойно".

Като цяло кандидатът за президент остава доста уклончив по отношение на програмата си, но увери, че ще я конкретизира на по-късен етап.

Няма аномалии в данъчните декларации на Никола Саркози, пише "Фигаро"

  • Реакциите

Реакцията на политическите среди на появата на новия кандидат за президент беше по-скоро учтива. Действащият президент Еманюел Макрон заяви, че се радва, че толкова известна фигура се включва в обществения дебат.

Ринер е "изключителен спортист", който е донесъл гордост на страната, подчерта действащият президент. "Подкрепях го по време на състезания и като спортист, а той е човек с твърди убеждения", добави Макрон, цитиран от сп. "Тайм".

И други спортни звезди са опитвали да изградят политическа кариера, но за разлика от тях, Ринер се насочва право към Елисейския дворец, а не се опитва да получи министерски пост. Друг френски джудока, влязъл в политиката - Давид Дуйе - първо стана депутат през 2009 г., а през 2011 г. стана министър на спорта.

От друга страна, проучване на "Харис интерактив", цитирано от френския "Фигаро", вече постави Ринер сред потенциалните кандидати. Според него той би могъл да привлече гласове от "Непокорна Франция".

Според проучването, предшестващо обявяването на кандидатурата му, 18% от избирателите са заявили, че биха могли да обмислят да гласуват за Ринер. Това е повече от 16%, които е получил лидерът на "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон и само малко под бивши президенти като Никола Саркози и Франсоа Оланд (съответно 20 и 19%).

Петкратният шампион е прекарал спортната си кариера в това да доказва, че изключителните амбиции не са задължително нереалистични. Той винаги си е поставял изключително амбициозни цели, както отбелязва сайтът "Джудо инсайд".

Битка на его и политически трус: Над 30 кандидати за поста на Макрон във Франция

  • Препятствия:

Френският джудока ще се изправи пред съперници, изграждали партиите си в продължение на години, без да има политически опит и партийна машина.

За да участва реално в изборите, според френското законодателство той трябва да събере 500 подписа от лица, заемащи изборни длъжности, което не е лесна задача за независим кандидат.

Програмата му също е неясна, а популярността му не означава автоматично доверие по теми като външна политика, икономика или образование. Според Дани Подгорецкая, анализатор в "Юрейжа груп", е малко вероятно Ринер да бъде възприет като сериозен кандидат.

"Френските граждани възприемат президентските избори много сериозно, като се има предвид колко голяма власт носи тази длъжност. Той няма опит в изборни длъжности, няма партия и все още няма подробна програма", посочва тя. Без да изключва възможността да се появи фигура, която да обедини антипопулистките избиратели, анализаторката "се съмнява, че Ринер е тази фигура".

Белгийският в. "Соар" вече публикува статия за спорове около фирми на Ринер и за негови данъчни задължения (надхвърлящи 244 хиляди евро). Данъчната администрация е поискала ликвидация на дружеството му "Ринер Естейт" и претенциите за неплатените данъци могат да се превърнат в неудобна тема за кампанията му. В. "Нис матен" обаче подчертава, че Ринер не е бил подвеждан под отговорност във връзка с дружеството, въпреки че националната прокуратура е разследвала преводи, получени от Португалия.

И сега се очаква за него да гласуват между 6 и 12% от избирателите

  • Няма ли да се откаже от Олимпиадата?

Петкратният олимпийски и 11-кратен световен шампион по джудо Теди Ринер не се кани да се отказва от участие в Олимпиадата 2028 г.  Разбира се, той вече уточни, че ще участва само, ако потенциалните му задължения като президент - и гражданите на Франция - му позволят. 

Спечелил първата си световна титла на 18 години и бронз на Олимпиадата в Пекин (на 19 години), той е известен със стил, насочен към тотален контрол на опонента от самото начало на мача - в джудо, това значи първия захват. След това задачата му е да прилага своя натиск и да не прави грешки, отбелязва неговият бивш опонент Харасава Хисайоши.

Дали този метод ще проработи на кандидатпрезидентската кампания, предстои да се види. Мнозина очакват с нетърпение и участието на Ринер в първия му кандидатпрезидентски дебат.

Източник: БТА    
Теди Ринер президентски избори 2027 Франция джудо политика независим кандидат олимпийски шампион липса на политически опит борба с расизма данъчни спорове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

България е единствената страна от ЕС, която не подписа декларацията за сигурността на Европа

България е единствената страна от ЕС, която не подписа декларацията за сигурността на Европа

Хаос в 74 държави: Глобален срив блокира Microsoft, опитите за поправка „не вървят според очакванията“

Хаос в 74 държави: Глобален срив блокира Microsoft, опитите за поправка „не вървят според очакванията“

До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София

До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София

Иран отправи предупреждение към САЩ след удар по радар в Бахрейн

Иран отправи предупреждение към САЩ след удар по радар в Бахрейн

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Никола Цолов става резервен пилот на Red Bull във Формула 1

Никола Цолов става резервен пилот на Red Bull във Формула 1

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 11 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 11 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 10 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тол камерите може да разкрият какво се е случило при трагедията с 12 жертви на &bdquo;Тракия&ldquo;</p>

Прокуратурата изиска записите от тол камерите за катастрофите с 12 жертви на „Тракия“

България Преди 44 минути

Данните трябва да помогнат за установяване на гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на трафика при двете тежки верижни катастрофи край Ямбол

Супер Черен петък във Vitagold с отстъпки до 70%. Кои оферти си струва да видите?

Супер Черен петък във Vitagold с отстъпки до 70%. Кои оферти си струва да видите?

Любопитно Преди 49 минути

Какво ще стане с AI без Хуанг начело на вълната

Какво ще стане с AI без Хуанг начело на вълната

Технологии Преди 2 часа

Като лидер на най-голямата компания за AI хардуер, Дженсън Хуанг беше приеман и като основния визионер накъде ще върви технологията занапред, но без него, остава голяма празнина, която може да повлияе негативно или да се окаже нова възможност

Илюстративно изображение. Жена, маскирала се за Хелоуин

Преди 66 години учени прогнозират, че на 13 ноември 2026 г. ще настъпи краят на света

Свят Преди 2 часа

Прогнозата няма шанс да се сбъдне, пишат френски медии

Силициевата долина има критичен пробив в сигурността: сексът

Силициевата долина има критичен пробив в сигурността: сексът

Свят Преди 3 часа

Дженсън Хуанг напусна Nvidia с незабавен ефект след разкрития за втора извънбрачна връзка и шпионски скандал. Най-скъпата компания в света остава без своя основател и визионер в разгара на AI надпреварата

.

Как Кипър постепенно изоставя Русия и се сближава със САЩ

Свят Преди 3 часа

Кипър постепенно се отказва от руското оръжие, разширява връзките си със САЩ и НАТО и дефинира по нов начин ролята си в Източното Средиземноморие

,

USO: Подводните мистерии, които озадачават света от векове

Любопитно Преди 3 часа

Търсим ли ги на грешното място? Докато погледите ни са насочени към небето, тайните на необятния океан крият все повече необясними феномени - от светлините на Колумб до загадъчните „подводни чинии“

Загадката на Детето от Таунг: Учените откриха нови детайли за най-известния древен череп

Загадката на Детето от Таунг: Учените откриха нови детайли за най-известния древен череп

Любопитно Преди 3 часа

Ново мащабно изследване показа, че легендарното Дете от Таунг е с около 400 000 години по-старо от досегашните оценки, разкривайки изненадващи факти за еволюцията на нашите предци

Инцидентът в Кинрос: Какво се случи с F-89, който изчезна над езерото Супериор

Инцидентът в Кинрос: Какво се случи с F-89, който изчезна над езерото Супериор

Любопитно Преди 3 часа

На 23 ноември 1953 г. американски военен самолет се впуска в нощна гонитба над езерото Супериор и сякаш се изпарява във въздуха. Официалната версия говори за трагичен инцидент, но десетилетия наред конспирациите твърдят, че изтребителят е бил „погълнат от летяща чиния“

Защо някои хора усещат, че „излизат“ от тялото си? Учени разкриха какво се случва в мозъка

Защо някои хора усещат, че „излизат“ от тялото си? Учени разкриха какво се случва в мозъка

Любопитно Преди 3 часа

Ново неврологично изследване показва, че сънната парализа, усещането за летене и извънтелесните преживявания възникват, когато мозъкът едновременно спи и е буден

Иван и Марио размениха местата си в “Игри на волята”

Иван и Марио размениха местата си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Бизнесменът Красимир е първият номиниран участник в надпреварата тази седмица

Спират парното в още части на София

Спират парното в още части на София

България Преди 12 часа

Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 14 ноември

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

България Преди 13 часа

Първият румънски тир се е движел бавно заради мъглата

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж

България Преди 13 часа

Керязов: Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

България Преди 14 часа

КЗК излезе с позиция по казуса

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Свят Преди 14 часа

Актът за раждане е издаден почти 11 месеца по-късно

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Иван и Марио размениха местата си в “Игри на волята”

Edna.bg

Преследван от властта, но непреклонен във вярата: Кого светец почитаме на 13 ноември?

Edna.bg

120 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър, във Враца обявиха частично бедствено положение (СНИМКИ)

Nova.bg

Изписват още от пострадалите при катастрофата на АМ „Тракия“

Nova.bg