Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Н еобичайна и стресираща ситуация принуди авиокомпания в Япония да отмени вътрешен полет, след като на борда на самолета беше открито живo влечуго, съобщи The Independent.

Случката се разиграва на летището във Фукуока. Около 13:00 ч. местно време механик от Japan Air Commuter забелязва неканения гост - змия с дължина около 40 сантиметра, която се е скрила под килима в салона на самолета. За залавянето на влечугото се е наложило да бъде извикан специалист по контрол на дивата природа, а акцията е продължила почти денонощие.

Безвредна, но спретнала сериозен хаос

Според информация на агенция Kyodo News става въпрос за безобидна, неотровна змия. Макар животното да не е криело смъртоносна заплаха за пътниците, присъствието му на борда напълно променя плановете за пътуване.

Live snake found on plane after flight canceled in southwestern Japan https://t.co/2d1O2O0bdO — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) October 20, 2026

Самолетът е пристигнал на летището във Фукуока от префектура Шимане и е трябвало да излети обратно към префектура Кагошима. Вместо това обаче полетът е бил спешно анулиран по време на предполетната подготовка.

„Доколкото ни е известно, в нашата практика никога досега не е имало случай змия да пробие до пътническия салон. Извиняваме се за неудобството, причинено на пътниците“, се казва в официално изявление на авиокомпанията.

От превозвача предполагат, че влечугото се е озовало на борда от дивата природа на предходното летище, но разследват точно по какъв начин е успяло да се промъкне в кабината.

Подобни куриози в световната авиация

Макар и редки, инцидентите със „скрити пътници“ от света на фауната не са прецедент в историята на гражданската авиация:

През 2019 г. пътник неволно пренася змия в раницата си при полет от Флорида до Хаваите. Мъжът разбира за необичайния си спътник едва когато влечугото (черна змия беглец) излиза от багажа му при пристигането му във ваканционно жилище на Мауи.

През 2022 г. самолет на азиатската нискотарифна авиокомпания AirAsia беше принуден да промени маршрута си по спешност, след като пътници забелязоха малка жълта змия да пълзи необкoновено по осветителния панел на тавана в кабината.