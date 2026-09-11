„Лукойл Нефтохим“ с акт и глоба след над 40 сигнала за смрад в Бургас

РИОСВ–Бургас започва административнонаказателна процедура срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ за разпространение на неприятни миризми извън производствената площадка.

Решението идва след над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ; на компанията ще бъде съставен акт и наложена глоба за нарушение на условията за „интензивно миришещи вещества“.

Измерванията не показват превишаване на нормите за основните замърсители, но в „Долно Езерово“ е отчетено завишение на бензена спрямо обичайния фон, макар и под средногодишната норма.

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“ след близо 40 сигнала за миризма в Бургас

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас предприема административнонаказателни мерки срещу "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Това е резултат от извършената проверка от страна на инспекцията след подадените над 40 сигнала на граждани за неприятна миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града, съобщиха на официалната си интернет страница от инспекцията.

На оператора "Лукойл Нефтохим Бургас" АД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за опазване на околната среда и ще бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условието "Интензивно миришещи вещества" в комплексното разрешително на оператора.

„Лукойл Нефтохим” отнесе глоба от 250 хил. лв.

Сигнали за разпространение на неприятни миризми са постъпили и в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Проверена е основната площадка на предприятието и е направена оценка на данни от единна операторна зала, данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на основната площадка.

Обобщеният анализ на данните от пунктовете за мониторинг на територията на община Бургас за периода 9-10 септември не показва превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух по основните показатели – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, пара- и орто-ксилен, толуен и сероводород. За периода на постъпване на сигналите в Автоматичната измервателна станция "Долно Езерово" са отчетени завишени концентрации на бензен спрямо обичайните фонови нива, които са под стойността на средногодишната норма.