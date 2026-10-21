ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) прие на заседание на 20 октомври изменение в методическите указания за работата на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент. Според приетите промени СИК ще бъдат задължени да поставят печати върху разписките от машинното гласуване.

Решението на комисията за методическите указания за предстоящите избори е прието на 13 октомври 2026 г. То гласи: „Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване. Връща смарткартата с надпис „Избирател“, подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение.“

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В промените в методическите указания е добавено, че „избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат. След полагане на печат членът на СИК връща контролната разписка на избирателя…“

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има по две машини. От общо 613 изборни секции извън страната в 242 ще се гласува с една машина, а в 24 – с две машини. Общият брой на машините за гласуване в изборния ден е 11 622.