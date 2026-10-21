България

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Пеевски: Не на диктатора Радев! Ради, няма да се тревожиш

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 21 октомври 2026, 11:21
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И зведоха с белезници кмета на Община Белица Радослав Ревански, предаде БГНЕС.  

При засилено полицейско присъствие, седем часа след като ГДБОП и МВР влязоха в сградата на общината, кметът беше отведен от жандармерия.

Пред общината го чакаше лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и много граждани. Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите, съобщи NOVA.

Минути след като отведоха Ревански, майка му припадна, което засили още повече напрежението. Събралите се граждани скандираха: „Ради, Ради!“ Еди  от тях започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екип.

Ревански направи кратък коментар, докато го извеждаха: „Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище“. Той е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение.

Пеевски заяви: „Не на диктатора Радев! Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“.

Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. 

Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани „в услуга на диктатура“.

Тече изземване на документи и в дома на кмета Радослав Ревански.

"Схемата започва да се разплита": Радев за акцията в Сунгурларе

Източник: БТА

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица. 

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Виждате нечувано полицейско присъствие. Хората не са виновни, полицията не е виновна.  Виновни са техните началници. Виновен е премиерът Радев. Той изтърва цените и положението е много зле. Не знам защо приписа протестите на нас, но ако има такива, ще ги подкрепим. Протести в полза на хората, протести да не се възстанови Държавна сигурност. ДАНС в момента се ръководи от един слуга. Съжалявам, че ние сме го подкрепили за председател, извинявам се на всички. Пламен Тончев се превърна в един слуга на Радев. Какъвто явно е бил, но се е укривал. Много грозно. Демерджиев знаем, че си е бил винаги негов слуга. Смятах, че Тончев достойно ще служи на България”, заяви Делян Пеевски в Белица.

  • Кой е Радослав Ревански

Радослав Ревански е кмет на община Белица от 2015 г. Той е юрист по образование, завършил Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Преди да стане кмет, е работил като юрисконсулт в централата на ДПС и като парламентарен секретар на Министерството на младежта и спорта.

Радев с остри критики: Колкото повече МВР и службите работят, толкова повече прокуратурата им пречи

Ревански е сред политическите лица в ръководството на ДПС, свързани с Делян Пеевски. През декември 2024 г. той беше избран за заместник-председател на партията. В свои публични изяви е заявявал подкрепата си за Пеевски и работата си в неговия екип.

Източник: БТА
  • Акцията в Белица - ден след операцията в Сунгурларе

Действията на ГДБОП и ДАНС в Белица се провеждат ден след мащабната операция в община Сунгурларе, при която бяха извършени претърсвания и иззети документи във връзка с разследване на обществени поръчки. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше отведен за разпит.

По информация на NOVA разследващите проверяват изпълнението на обществени поръчки, разходването на публични средства и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности. БНР също съобщи за изземване на документи от общината.

  • Радев: Няма да спрем, докато не стигнем до върха на олигархичната пирамида

На заседанието на Министерския съвет в сряда (21 октомври) премиерът Румен Радев коментира акцията в Сунгурларе и заяви, че тя може да постави началото на по-мащабни разкрития.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев.

Той посочи, че правителството няма да превишава правомощията си и ще спазва разделението на властите, но допълни: „Няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“.

Радев отправи критики към Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че според него те губят влиянието си върху управлението и разпределението на публичните средства. Премиерът добави, че досегашните усилия на МВР и ДАНС да стигнат до значими разкрития са срещали пречки в прокуратурата, но според него ситуацията вече се променя.

Радев: Романи могат да се напишат за „джунглата“ на обществените поръчки

  • Пеевски отговори на Радев

По-късно Делян Пеевски отговори на критиките на премиера. Той заяви пред журналисти в парламента, че Радев лично разпорежда полицейските акции в Белица и Сунгурларе.

„С интерес слушах как премиерът Румен Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си“, каза Пеевски, цитиран от "24 Часа". Той обвини премиера, че е съсредоточил в себе си функциите на различни институции, и заяви: „Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев“.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, "24 Часа", БГНЕС    
Радослав Ревански Белица ГДБОП Делян Пеевски
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