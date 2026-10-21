Свят

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

71-годишният понтифик се завърна на площад „Свети Петър“ само осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб. Той благодари на вярващите за подкрепата и обеща постепенно да се върне към задълженията си

21 октомври 2026, 15:24
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П апа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ в сряда, едва осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб.

71-годишният главата на Римокатолическата църква бе прав на задната седалка на открития си папамобил, докато преминаваше през площада. Той се усмихваше, махаше на събралите се хора и на няколко пъти спря, за да разговаря с поклонници, пише Independent.

В неделя той обеща постепенно да се върне към изпълнението на задълженията си като лидер на 1,4 милиарда католици по света.

На 13 октомври на папа Лъв бе отстранен долният лоб на десния бял дроб. Лекарите му поставиха диагноза белодробен аденокарцином - най-често срещаната форма на рак на белия дроб.

Новината за заболяването му предизвика широк отзвук и повдигна редица въпроси относно бъдещето на неговото папство. Лъв е най-младият папа от десетилетия насам, след като бе избран за глава на Ватикана едва през май 2025 година.

Общата аудиенция в сряда - първата, водена лично от папата от 7 октомври насам - премина в традиционния си формат. Тълпи от вярващи започнаха да се събират часове преди началото в 09:45 ч. (07:45 ч. по Гринуич), опънали чадъри под облачното и дъждовно небе.

„Първото нещо, което искам да ви кажа, е да ви благодаря за подкрепата и молитвите“, обърна се папа Лъв към присъстващите в началните си думи по време на 50-минутното събитие, без да навлиза в подробности за здравословното си състояние.

„Благодаря на Бога за Неговата щедрост“, каза той с ясен и уверен глас, докато на площада избухнаха бурни аплодисменти. „Нека подновим доверието си в добротата и милостта на Бога.“, добави той.

След като обиколи площада, папата произнесе своята проповед на италиански език. Единствената съществена промяна спрямо предишните аудиенции бе, че той отправи кратки поздрави на седем езика, вместо на обичайните девет.

Опериращите лекари съобщиха, че хирургическата интервенция е преминала успешно и без усложнения. Медиците все още не разкриват точния размер на тумора, нито дали заболяването е засегнало близките лимфни възли - ключови фактори за определяне на цялостната прогноза.

Към момента Ватиканът не е давал подробности за програмата и графика на папата след сряда.

Предвидено е той да посети Уругвай, Аржентина и Перу в периода от 6 до 17 ноември. Това трябва да бъде едно от най-интензивните задгранични пътувания за католически лидер от десетилетия насам, но все още не е потвърдено дали визитата ще се осъществи по план.

Главният хирург на папа Лъв заяви, че той може да се възстанови напълно навреме за обиколката. Държавният секретар на Ватикана обаче намекна, че за да се подпомогне пълното му оздравяване, вероятно ще се наложи графикът му да бъде намален и адаптиран.

Папа Лъв Ватикана Рак на белия дроб Операция Възстановяване Обща аудиенция Площад Свети Петър
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