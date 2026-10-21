Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

Н ивото на река Дунав в българо-румънския участък е безпрецедентно ниско. Това коментира в Русе заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова.

Натова и Христо Полендаков – председател на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи на България, бяха сред участниците в международната конференция, посветена на 70 години от основаването на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

"Искам да честитя на колегите от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав тяхната 70-годишнина. Седемдесет години те се занимават с точно тази дейност - да осигуряват корабоплавателния път в българо-румънския участък на река Дунав и се справят успешно въпреки климатичните предизвикателства", каза Анна Натова.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

Тя посочи, че по проект "FAST Danube 2" се предвиждат краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването през годината.

"Проектът е съвместен с Румъния. В момента текат процедури по избор на изпълнител от румънската страна. Там са предвидени конкретни краткосрочни мерки за подобряване на корабоплаването. Държавата в лицето на изпълнителната агенция си върши работата, но понякога климатът е по-силен и от нас", каза още Натова.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, каза, че по проекта "Fast Danube 2" се предвиждат дейности по удълбочаване на корабоплавателния път и изграждане на различни хидротехнически съоръжения.

"Това са напречни и надлъжни буни, както и шеврони. Шевронът има У-образна форма, която насочва течението и укрепва бреговете на островите. Проектът вече е в процес на реализация. Строителство може да започне веднага след сключване на договора с изпълнителя, когато самият договор влезе в сила", каза Занев.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

Той съобщи, че нивото на река Дунав при Русе днес е минус 145 см спрямо условната кота нула, което е със 72 см по-ниско от предишния рекорд през 2003 година.

"Все още сме в изключително критична хидроложка ситуация, която наблюдаваме", каза Занев и допълни, че няма заседнали кораби във фарватера (плавателния път) на реката, но десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българо-румънския участък по-високи води.