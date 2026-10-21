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България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море

Развърнати са и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 16:46
България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море
Източник: iStock

Е кипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство. Полетите ще продължат и през следващите дни.

За усилване на охраната на въздушното пространство са развърнати и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.

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Българските Военновъздушни сили разполагат с няколко типа бойни и учебно-тренировъчни самолети. Най-новият е F-16 Block 70, първият от които пристигна в авиобаза „Граф Игнатиево“ на 2 април 2025 г. Машината е многоцелеви свръхзвуков изтребител от поколение 4.5, предназначен за въздушна отбрана, прехващане на цели и нанасяне на високоточни удари по наземни и морски обекти. Доставката на общо 16 самолета от две партиди е част от модернизацията на българската бойна авиация и прехода към стандартите на НАТО.

МиГ-29 е на въоръжение в България от 1989 г. и в продължение на повече от три десетилетия беше основният изтребител за охрана на въздушното пространство. Самолетът е предназначен за прехващане на въздушни цели и водене на въздушен бой.

Су-25 е брониран щурмови самолет, използван за непосредствена поддръжка на сухопътните войски и атаки срещу наземни цели, включително бронирана техника. България го използва от 1986 г., а през 2020-2021 г. осем машини преминаха през капитален ремонт и модернизация в Беларус.

Във военната авиация се използва и учебно-тренировъчният L-39 Albatros, доставен в България през 1986 г. Самолетът служи за подготовка на пилоти, включително за преминаването им към по-сложни бойни машини. Част от българските L-39 са преминали през ремонт и модернизация на бордната авионика.

Как реагираха НАТО и ЕС на ескалацията в Черно море

НАТО и Европейският съюз предприеха мерки за засилване на сигурността в Черно море след атаките с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.

НАТО обяви допълнителни въздушни и морски средства за наблюдение и разузнаване, които да подпомогнат ранното засичане на заплахи. Предвижда се и подкрепа за България за придобиването на антидрон системи, както и техническа експертиза при анализа на открити останки от дронове и взривни вещества. Алиансът разглежда и възможности за засилване на отбранителното си присъствие в региона. Незабавно беше изпратен американски разузнавателен самолет „Боинг“ P-8A „Посейдон“ с модерни радари, който да следи за заплахи в акваторията на България.

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На ниво ЕС България и Румъния настояват за общ механизъм, който да гарантира свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. Предвижда се и засилено спътниково наблюдение чрез Сателитния център на ЕС, както и подкрепа за дипломатическата инициатива на България, Румъния и Турция за прекратяване на атаките срещу цивилни кораби. При необходимост могат да бъдат задействани и европейски механизми за справяне с екологични кризи.

Реакцията на съюзниците на България е насочена към засилено наблюдение, техническа помощ и развитие на противодействието на дронове, без да се стига до пряка военна ескалация или задействане на член 4 от договора на НАТО.

Редактор: Николай Киров
Източник: MO    
Военновъздушни сили охрана на въздушното пространство Министерство на отбраната
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