Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Н якои полезни предмети в домовете ни получават най-малко внимание - като например нащърбена чаша, купчина стари книги или тежък каменен стопер за врата, който я държи отворена. Всички те остават на местата си с години, вършейки тихо своята работа, и едва ли обръщаме внимание на съществуването им.

Но какво ще стане, ако един от тези скрити и изглеждащи безполезни предмети се окаже едно от най-великите открития на всички времена?

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Как изглеждащ съвсем обикновен камък за врата се оказа старо уникално съкровище на 70 милиона години, срещано само на едно място в света

Възрастна жена в Колци, в Югоизточна Румъния, намерила 3,5-килограмов камък в коритото на поток, занесла го у дома и го използвала като стопер за врата в продължение на години. Той бил толкова непретенциозен, че дори крадци на бижута, които веднъж обрали къщата, го подминали, според доклад на Futura Sciences.

Una mujer en Rumania usó una piedra como tope de puerta durante décadas: era un trozo de ámbar valorado en un millón de dólares https://t.co/UiJLj5afX1 https://t.co/KuMfr4216L — Tiramillas (@tiramillas) October 17, 2026

След смъртта на жената през 1991 г., неин роднина, който наследил къщата, се съмнявал, че скалата е нещо повече, отколкото изглежда.

Той я продал на румънската държава, която наредила на експерти от Историческия музей в Краков, Полша, да я изследват. За тяхна изненада те установили, че това е кехлибар, вероятно на около 38 до 70 милиона години.

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Даниел Костаке, директор на Провинциалния музей в Бузъу, каза пред El País, че кехлибареният камък е от „голямо значение както на научно ниво, така и на музейно ниво“, и че самородният къс е национално съкровище, изложено в музея от 2022 г., наричайки го едно от най-големите известни кехлибарени парчета.

Този специален кехлибарен камък се среща в определени региони на Румъния

Кехлибарът е фосилизирана дървесна смола, която не е същото като сока. Сокът пренася вода и хранителни вещества през дървото, докато смолата е лепкаво уплътнение, което дървото прави, за да затвори раните и да предпази от насекоми и болести. Когато бъде затрупана и втвърдена в продължение на милиони години, тя се превръща в кехлибар.

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Този румънски вид се нарича руманит и е ценен заради наситените си червеникави нюанси, като окръг Бузъу е един от най-богатите на кехлибар райони в Румъния.

Преди много време гъсти гори от иглолистни дървета покривали региона на Бузъу и те произвеждали много лепкава смола.

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В продължение на милиони години речните води пренасяли втвърдената смола и я оставяли в пластове седименти. Това натрупало богати залежи на кехлибар и хората ги добиват около Колци още от 1920-те години.

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В Румъния кехлибарът се нарича chihlimbar. Местният вид е известен като руманит, срещащ се само в Румъния. Той е популярен със своите наситени цветове - от тъмночервено до кафяво и понякога почти черно, които изглеждат доста по-различно от обикновено по-светлия балтийски кехлибар.