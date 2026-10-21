Парите ни

Първо цел, после акции: Как да започнем да инвестираме с 50 евро на месец

Какво да купим, колко да рискуваме и от какво да стоим далеч, обясняват финансови експерти

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 16:55
Първо цел, после акции: Как да започнем да инвестираме с 50 евро на месец
Източник: istock

Когато чуем „инвестиции“, първата асоциация често е търговия с акции, които поскъпват с двуцифрени проценти. Специалистите обаче съветват първата стъпка да е друга – да си отговорим защо изобщо инвестираме. Това става ясно от материал на БНТ, в който финансови експерти и един индивидуален инвеститор споделят как да направим първите си стъпки на пазарите.

Първо план, после покупка

„Първите стъпки на финансовите пазари не започват с купуването на определена акция, а с изграждането на инвестиционен план. Трябва добре да си отговорим на въпросите какво целим с тази инвестиция, след колко време искаме да го постигнем и какъв риск можем да понесем“, казва Христо Великов, инвестиционен консултант в управляващо дружество.

Обичайните цели са пари за пенсия, за образованието на децата или за финансова сигурност. Едва след като ги определим, идва въпросът в какво да вложим парите.

Следващата стъпка звучи просто, но за мнозина е трудна – първо да спестяваме, а след това да харчим. Икономистът Даниел Василев припомня известния съвет на Уорън Бъфет: „Не спестявай това, което ти остане след харченето, а харчи това, което ти остане след спестяването.“

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

„При инфлация от 4–5%, в зависимост от потребителската кошница, а при лихви по депозитите от 0%, е ясно, че инфлацията е тук и ще остане, а може и да се повиши. Всеки човек трябва да инвестира в някакви активи“, смята той.

Може и с 50 евро на месец

За да започнем, не са нужни големи суми. „Може да се инвестира с много малки суми, например 50–100 евро на месец. Възможно е да се инвестира във фондове, при които минималната сума е много ниска, без това да води до високи разходи за инвеститора“, обяснява Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи.

Той препоръчва на начинаещите фонд, който инвестира на глобалните пазари – в САЩ, ЕС и Азия. „Когато инвестираш малки части от много компании, се получава диверсифициран портфейл, който не изисква много активно управление. Начинаещият инвеститор не би могъл да прави това самостоятелно“, казва Дончев.

Според Христо Великов всяка борса е подходяща, стига да дава възможност за разпределяне на парите в различни сектори и компании и да има ликвидност – тоест при нужда да излезем бързо от инвестицията, без да губим натрупаната доходност.

Източник: istock

Българската борса: шанс или риск

Мненията за Българската фондова борса (БФБ) се разделят. „Моите лични предпочитания определено са към БФБ, където оценките на компаниите все още са ниски“, казва Димитър Георгиев, ръководител направление „Финансови пазари“. Той посочва, че след приемането на България в еврозоната пазарът става по-достъпен за чуждестранните инвеститори, а от догодина страната ще бъде част от категорията Frontier Markets. Това ще направи пазара задължителна инвестиция за някои големи фондове.

Даниел Василев напомня обратната страна. „След 2008 г. БФБ беше един от пазарите, които се сринаха най-тежко, и достигна върха си отпреди Голямата рецесия преди по-малко от година. Ако някой е инвестирал близо до върха, това означава, че в продължение на изключително дълъг период потенциално би бил на загуба. Не казвам, че това непременно ще се повтори“, уточнява той.

Дончев предупреждава и за медийните публикации за бързо поскъпващи компании и сектори. „Дори най-перспективната компания, ако я купиш на висока цена, може да не доведе до успешна инвестиция“, казва той.

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Облигациите – по-нисък риск, но не нулев

За по-умерена доходност експертите посочват облигациите. Купувайки облигация, на практика даваме заем на държава или компания срещу предварително обещана лихва. Те се смятат за по-нискорисков инструмент от акциите, но не са напълно безрискови.

„Облигациите са един от най-добрите варианти, особено държавните. Все още може да се инвестира в ДЦК с доходност от 2–6% в зависимост от срочността и валутата“, казва Димитър Георгиев.

Източник: istock

Криптото – не е за начинаещи

Криптоактивите не са подходящи за хора, които тепърва започват, единодушни са експертите. „Те са активи с изключително висок риск. Там човек трябва да е специалист и да си напише домашното. Водещите криптоактиви са свързани с колосален риск, а исторически не са се държали като активи убежища“, казва Даниел Василев.

Българите губят потенциално 4,4 млрд. евро годишно от пасивни спестявания

Това научава от собствен опит и Атанас Чифлиджанов. Той започва да инвестира преди април 2024 г., когато навършва 30 години – година след като губи много пари на криптопазара. „В крайна сметка пътят не е към бързата печалба, а към постоянството и инвестирането всеки месец“, казва той.

Днес всеки месец „религиозно“ влага определена сума в борсово търгуван фонд (ETF), който следи американския индекс S&P 500. Чифлиджанов подчертава, че това е лично решение, съобразено с възрастта и финансовото му състояние, и че за друг човек – особено ако парите ще му трябват скоро – същият риск може да е прекалено голям.

Без заеми за инвестиции

Когато купуваме акции на отделни компании, е важно да разберем как работят. „По-важно е да разберат как работи самата компания, откъде се генерират приходите и печалбата ѝ, какви са силните и слабите ѝ страни и дали дейността ѝ ще остане устойчива във времето“, съветва Христо Великов.

Българите трупат „бели пари за черни дни“: 80% имат до 5000 евро спестявания

Димитър Георгиев обобщава общия принцип: да се инвестират само свободни средства за дългосрочни цели, които няма да ни потрябват скоро. Портфейлът може да включва акции, облигации и злато, а криптоактивите да са по-малък дял. „Важно е да не се използват заеми за инвестиции и да се внимава с високорисковите инструменти“, казва той.

Материалът има информационен характер и не представлява индивидуален инвестиционен съвет. Преди вземане на инвестиционно решение се консултирайте с лицензиран финансов консултант.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНТ    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море

България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море

Президентството с позиция за помилването на Атанасов

Президентството с позиция за помилването на Атанасов

Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел

Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BMW плаща огромни обезщетения, за да съкрати 8000 служители

BMW плаща огромни обезщетения, за да съкрати 8000 служители

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 8 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 11 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 9 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ

МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ

България Преди 39 минути

Конструктивното въздържане позволява на държава членка да не подкрепи определено решение в областта на Общата външна политика на ЕС

Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

България Преди 52 минути

Началото на акцията бе поставено тази сутрин

БАБХ спря у нас над 11 тона турско грозде с пестициди

БАБХ спря у нас над 11 тона турско грозде с пестициди

България Преди 1 час

Лабораторен анализ откри остатъци от пестициди над допустимото в пратка десертно грозде. Тя няма да стигне до пазара в ЕС

Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис

„Джаки, как можа?“: Сватбата, която разтърси Америка и превърна любимата вдовица в Джаки О

Любопитно Преди 2 часа

На 20 октомври си навършиха 58 години от сватбата на Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис. Изборът ѝ разгневи Америка, а визията ѝ с рециклирана къса рокля и равни обувки пренаписа правилата за висшата мода и булчинския стил

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

България Преди 2 часа

Убедили я, че трябва да съдейства на полицията за задържането на банкови измамници

Руски изтребител Су-30СМ се разби до Калининград

Руски изтребител Су-30СМ се разби до Калининград

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на планиран тренировъчен полет

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Свят Преди 2 часа

Възрастна румънка държала вкъщи 3,5-килограмово съкровище, без да подозира за стойността му. Уникалният руманит оцелял при обир и днес е ценен експонат в музей

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Парите ни Преди 2 часа

Близо 39 000 души получават пенсия или добавка от Учителския пенсионен фонд

Снимката е илюстративна

Кой е Илия Сърандович - съперникът на Вучич, който може да промени политическата съдба на Сърбия

Свят Преди 2 часа

Протестите за отговорност и борба с корупцията прераснаха в политическо движение, което оспорва дългогодишното господство на Вучич

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

Президентски избори Преди 3 часа

В промените в методическите указания е добавено, че „избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор“

Филип Лейн

Филип Лейн: Колкото повече светът ползва еврото, толкова по-лесно ЕЦБ ще удържа инфлацията

Свят Преди 3 часа

Над 30 централни банки са поискали достъп до новия механизъм на ЕЦБ за ликвидност в евро. Всяка може да получи до 50 млрд. евро за един ден

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Свят Преди 3 часа

71-годишният понтифик се завърна на площад „Свети Петър“ само осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб. Той благодари на вярващите за подкрепата и обеща постепенно да се върне към задълженията си

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

България Преди 3 часа

Целта е да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства, които в момента са на въглища, дърва и твърдо гориво

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Свят Преди 3 часа

Екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

Любопитно Преди 3 часа

Феноменът отприщи теории за извънземни над капитала на САЩ, но метеоролозите имат съвсем различно обяснение

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

България Преди 3 часа

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Дария Симеонова и Пламен Манасиев в „Ужасните родители“

Edna.bg

Внучката на Гала стана на 2! Две торти, първи ски и среща с кончета за рождения й ден

Edna.bg

Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“

Nova.bg

Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинение на кмета на Белица, майка му припадна

Nova.bg