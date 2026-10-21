Свят

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 15:11
Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти
Източник: БГНЕС

П ри две отделни операции, проведени на митническите пунктове Ипсала (с Гърция) и Капъкуле (с България, срещу Капитан Андреево – бел. ред.), са били заловени общо 7160 културни ценности с историческа стойност, съобщи днес агенция Анка, позовавайки се на информация от министерството на търговията.  

Двете отделни операции, при които са заловени ценните предмети, са извършени от екипите на митническото разузнаване и охраната на двата митнически пункта, допълни агенцията.

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Въз основа на анализ на риска, екипите на Дирекцията за борба с контрабандата и митническо разузнаване в Ипсала са насочили за рентгенова проверка камион, пристигнал на митническия пункт на излизане от Турция към Гърция.

При сканирането и последвалия подробен обиск в шкафа за храна и инвентар в ремаркето на превозното средство са намерени укрити общо 5935 културни ценности, сред които 5685 монети, 130 върха на стрели, 100 пръстена и 20 други аксесоари.

При втората операция екипите на Дирекцията за борба с контрабандата и митническо разузнаване в Одрин, в рамките на рутинни проверки на митническия пункт Капъкуле, са насочили за рентгеново сканиране друг камион на излизане от Турция в посока България.

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След откриване на подозрителна плътност в превозното средство в резултат на сканирането, при последвалите подробни търсения и проверки са открити 1225 монети, за които е установено, че не са декларирани пред митницата и за които е преценено, че имат историческа стойност.

В изявлението на министерството се посочва, че екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска, таргетиране и контрол с цел опазване на културното наследство и предотвратяване на контрабандата на исторически артефакти.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иво Радойков    
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