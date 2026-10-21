Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

А рената на “Игри на волята” ще посрещне Ураганите и Канарите за първата отборна битка след обединението на племената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Сините, Зелените и техните нови съотборници ще премерят сили в зрелищно съревнование на силата, стратегията и логическата мисъл. Победителите ще се спасят, а загубилите ще трябва да изпратят един от своите на сблъсък за оцеляване.

Всяко от новите попълнения в Резиденцията и Изолатора ще получи шанс да се докаже и заяви в битка, но кои от тях ще успеят да заслужат доверието на своите съплеменници?

Източник: NOVA

Междувременно пристигането на милионера Красимир при Канарите ще постави бъдещето на доминиращата коалиция под сериозен въпрос, докато танцьорът Боян ще се окаже в неизгодна позиция, след като част от плановете му за преврат при Ураганите ще бъдат осуетени.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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