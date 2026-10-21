БАБХ спря у нас над 11 тона турско грозде с пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържа у нас и не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Задържаните 11 466 кг ще бъдат унищожени.

При лабораторното изследване е установено, че остатъците от пестициди в гроздето надвишават максимално допустимите нива. Несъответствието е открито при засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, които се предлагат на българския пазар.

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

От агенцията уточняват, че проверките продължават, за да не се допускат до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.