Руски изтребител Су-30СМ се разби до Калининград

Р уски изтребител Су-30СМ се разби близо до Калининград, предава "Фокус".

Инцидентът е станал в Черняховски район на Калининградска област на Руската федерация. Според първоначалната информация и двамата пилоти са успели да се катапултират преди сблъсъка.

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От руското Министерство на отбраната уточниха, че инцидентът е станал по време на планиран тренировъчен полет.

"На 21 октомври самолет Су-30 се разби в Калининградска област по време на планиран тренировъчен полет. Екипажът се катапултира и беше евакуиран от наземна спасителна група. Няма заплаха за живота на пилотите“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

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Според информация в социалните мрежи, самолетът се е разбил близо до местно гробище, вероятно по време на погребение на руски войник.