Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

Ж ена на 64 години от село Смоляновци стана жертва на телефонна измама, при която загуби 45 хиляди евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

По данни на полицията сигналът за измамата е подаден на 20 октомври, след като жената е разказала за случилото се на свои близки.

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В края на септември жената получила заплашително обаждане от непознат мъж. Малко след това с нея се свързал друг мъж, който се представил за инспектор Кирилов и я убедил, че трябва да съдейства на полицията за задържането на банкови измамници.

Следвайки указанията му, жената прехвърлила спестяванията си в друга банка и увеличила лимитите за теглене от дебитните си карти. До 11 октомври тя изтеглила от банкомати в Монтана общо 45 хил. евро.

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На следващия ден, отново по указания на мнимия полицейски служител, жената пътувала до румънския град Крайова, където оставила парите, скрити в яке, до контейнери за смет. По случая в Районното управление в Монтана е образувано досъдебно производство.

От ОДМВР – Монтана напомнят, че полицията никога не иска пари по телефона за оказване на съдействие.