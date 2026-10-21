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НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

Феноменът отприщи теории за извънземни над капитала на САЩ, но метеоролозите имат съвсем различно обяснение

21 октомври 2026, 15:11
НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха
Източник: iStock

Н еобичайно и страховито явление в небето над Вашингтон отприщи поредната вълна от конспиративни теории за извънземни посетители, които се крият в атмосферата, пише Daily Mail.

Снимки на гигантски, неподвижен облак, който виси над американската столица и има перфектно гладка форма на летяща чиния, заляха социалните мрежи. Свидетели разказват, че обектът е стоял напълно неподвижен в продължение на 20 минути, след което внезапно е изчезнал без следа.

Облаци или „маскирани космически кораби“?

Популярният изследовател на аномални явления Скот Уорин веднага обяви, че формациите са „маскирани извънземни кораби, които се опитват да се приближат до хората, престорени на обикновени облаци“.

„Къде другаде извънземните биха искали да слушат телепатично умовете на хората, освен в района, където живеят повечето служители на американското разузнаване? За тях Вашингтон е истинска детска площадка“, заявява той в своя блог UFO Sightings Daily.

Уорин дори стига по-далеч, като твърди, че корабите използват изкуствен интелект, който засича, когато някой човек ги наблюдава, и мигновено активира камуфлаж.

Науката: Лещовидни и шапковидни облаци

Въпреки теориите за извънземно присъствие, метеоролозите са категорични, че става дума за напълно естествено, макар и сравнително рядко атмосферно явление.

Формациите над Вашингтон представляват лентикуларни (лещовидни) облаци и шапковидни облаци:

  • Лентикуларните облаци се образуват, когато влажен въздух преминава над хълмове или планини и създава атмосферни вълни. Издигайки се, въздухът се охлажда, а водната пара кондензира в гладки формации с форма на леща или летяща чиния. Те могат да изглеждат напълно неподвижни, въпреки силния въздушен поток.
  • Шапковидните облаци (Пилеус) пък се формират като гладък „слой-шапка“ над бързо растящи купесто-дъждовни облаци. Издигащият се въздух излавя влагата нагоре, тя кондензира в тънък слой и често прилича на класическо НЛО.

Въпреки че метеорологичните обяснения напълно разгадват загадката, кадрите продължават да се разпространяват светкавично в мрежата, подхранвайки въображението на любителите на мистерии.

Източник: Daily Mail    
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