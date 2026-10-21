Фалшиви обяви и фишинг: Брюксел разследва Booking

Европейската комисия откри официална процедура срещу Booking.com. Тя ще провери дали платформата за резервации е нарушила Акта за цифровите услуги (DSA), като не е оценила старателно и не е ограничила ефективно рисковете от фалшиви обяви и фишинг измами.

Според Комисията платформата може да е нарушила правилата и по отношение на прозрачността – като не е обозначила ясно като реклама обявите на доставчици, които са платили за по-високо място в резултатите от търсенето. Това съобщи ЕК.

Фалшиви обяви и несъществуващи имоти

Комисията ще провери дали Booking.com правилно е установила и оценила системните рискове от разпространението на незаконно съдържание. Фалшивите обяви – например за несъществуващи имоти, измамите с представяне за друг и офертите за настаняване, които не отговарят на изискванията, могат да навредят на защитата на потребителите.

Разследването ще установи и дали платформата е въвела ефективни мерки срещу тези рискове, включително премахване на измамните и несъответстващите обяви.

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Фишинг с данните за резервациите

ЕК ще провери дали Booking.com е оценила и овладяла рисковете, които фишинг измамите крият за потребителите.

Фокусът е върху начина, по който данните за резервациите и гостите се споделят с доставчиците на настаняване, както и върху устройството и работата на системата за съобщения в платформата. Комисията ще провери дали компанията е въвела достатъчно защити, за да не се злоупотребява с данните за фишинг и за искане на измамни плащания.

Платените оферти – реклама ли са

Третата посока е прозрачността на рекламата. Хотелите и другите доставчици могат да направят обявите си по-видими в търсенето в Booking.com, като плащат по-висока комисионна.

Според ЕК потребителите трябва да могат ясно да разберат, че тези „подсилени обяви“ всъщност са реклама. Комисията ще провери и дали при всяка реклама потребителите лесно виждат кой стои зад нея, кой я е платил, защо я виждат и как могат да променят настройките, които определят какви реклами им се показват.

Без тази информация потребителите не могат да разберат дали една обява е на видно място, защото отговаря на търсенето им, или защото хотелът е платил за това.

Ако бъдат доказани, нарушенията ще са по членове 34 и 35 от Акта за цифровите услуги, които задължават много големите онлайн платформи да откриват, анализират, оценяват и ограничават системните рискове, както и по член 26, параграф 1, който изисква потребителите да могат ясно да разпознават рекламите и информацията за тях.

Какво следва

Комисията ще проведе задълбочено разследване с приоритет. Тя ще продължи да събира доказателства – например чрез допълнителни искания за информация, интервюта или проверки.

Откриването на процедурата дава на ЕК право да предприеме и следващи стъпки – временни мерки или решение за неспазване на правилата. Комисията може и да приеме ангажименти, предложени от Booking.com, за отстраняване на проблемите.

Откриването на процедура не предрешава крайния резултат и не засяга действията на други органи по други правни рамки.

Как се стигна до разследването

Решението идва след предварителна проверка. Тя включва анализ на докладите за оценка на риска, подадени от Booking.com през 2026 г. и през предходните три години, информацията в докладите ѝ за прозрачност и отговорите на компанията на официалните искания за информация от 23 септември 2025 г. и 26 май 2026 г.

Комисията работи съвместно с Нидерландския орган за потребителите и пазарите – координаторът за цифровите услуги в държавата, където е регистрирана Booking.com.

Booking.com беше определена за много голяма онлайн платформа по Акта за цифровите услуги на 25 април 2023 г.