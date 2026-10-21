Президентството с позиция за помилването на Атанасов

В ъв връзка с продължаващите спекулации за липса на отговори от страна на Администрацията на президента на запитвания, свързани със случая на помилване на Огнян Атанасов, прессекретариатът на държавния глава информира, че:

От 11 септември 2026 г. към днешна дата Администрацията на президента е предоставила отговори на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация. Авторите на запитванията са народни представители – 5 запитвания, политици, журналисти, общественици. Диапазонът на въпросите е широк – касаят както конкретния случай, така и дейността на Комисията по помилването от 2017 г. насам. При изготвянето на отговорите е спазен редът на ЗДОИ и те са изпратени в законоустановения срок, като е предоставена цялата налична информация, която националното и европейското законодателство позволяват. В този смисъл са манипулативни твърденията, че Администрацията на президента укрива информация. Недопустимо е спазването на закона от страна на президентската институция да се превръща в политически инструмент за внушения. Неверни са и внушенията, че за периода ноември 2017 г. – януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав – спазени са действащите към онзи момент правила за работа.

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В Администрацията на президента беше извършена проверка на всички факти и обстоятелства по случая с Огнян Атанасов. Установено беше, че необходимите по преписката документи са налични и Комисията по помилването е спазила правилата си за работа.

В хода на производството по разглеждане на молбата за помилване Комисията по помилването е изискала от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието информация за осъдения. Предоставено е експертно становище на медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заключението на медицинската комисия е изготвено след личното явяване на осъдения пред нея и след подробното запознаване с наличната медицинска документация. Констатирано е наличието на тежки заболявания на осъдения, съставляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието му изисква лечение в специализирано неврохирургично заведение, където да бъде под постоянно наблюдение.

За здравословния статус се съди и по събраните по преписката документи, в това число прокурорски актове за прекъсване изпълнение на наказание (7 броя); медицински експертизи (13 броя); експертни решения на ТЕЛК (3 броя); документи относно резултати от различни медицински изследвания; амбулаторни листове относно извършени медицински прегледи.

Цялата преписка беше пратена на Прокуратурата на Република България. Президентът Илияна Йотова я сезира на 19 октомври 2026 г. с искане за обективна и пълна проверка на публично изнесени твърдения за нарушения в процедурата по помилване на Огнян Атанасов, включително за потенциални корупционни практики, както и на обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор. Държавният глава очаква проверката да бъде извършена в законоустановените срокове и компетентните органи да оповестят своевременно резултатите от нея.