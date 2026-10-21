България

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 1 час / 21 октомври 2026, 15:03
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Н ови мерки за облекчаване на движението по автомагистрала „Хемус“ бяха обявени от регионалния министър Иван Шишков след среща с кметовете на Ботевград и Горна Малина и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Предвижда се да бъде подготвен допълнителен обходен маршрут по общински път, за който държавата ще осигури финансиране. Строителните екипи ще работят на две смени, за да ускорят ремонта на тунел „Топли дол“, чието затваряне е наложително заради лошото му техническо състояние, предаде NOVA.

Шишков обясни, че ремонтът не е можел да бъде отлаган повече, въпреки затрудненията за шофьорите. Дейностите не са започнали през лятото, когато трафикът е по-интензивен.

Шишков се извини на шофьорите за задръстванията заради ремонта на тунел „Топли дол“

Допълнителен проблем е невъзможността старият път през Витиня да се използва като пълноценен обход. Процедурата за възстановяването му се проточва от 2024 г. заради проблеми с подпорна стена и нейните анкери. Очаква се дейностите там да приключат през следващата година.

След разговори с кметовете на Ботевград Иван Гавалюгов и на Горна Малина Ангел Жиланов е договорена подготовката на алтернативно трасе. Предстои в следващите дни да бъдат подписани необходимите споразумения, като изпълнението ще зависи и от времето.

За намаляване на задръстванията АПИ е договорила с превозвачите временни ограничения за тежкотоварните автомобили.

В петък от 15:00 до 21:00 часа камионите ще бъдат ограничени в посока Варна, а в неделя от 14:00 до 21:00 часа - в посока София. Те ще могат да използват обходни маршрути през прохода Петрохан и Искърското дефиле.

В понеделник между 7:00 и 9:00 часа тежкотоварните автомобили към София ще бъдат спирани в района на Ботевград, за да се улесни преминаването на леките коли.

Председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров уточни, че ограниченията ще важат само в едната посока за съответния период, за да се избегнат затруднения при разминаването на камионите по обходните пътища.

Екипи на Националното тол управление ще следят за спазването на мерките и ще насочват водачите, като особено внимание ще бъде отделено на чуждестранните шофьори.

Изпълнителят на ремонта е поел ангажимент да осигури възможност за преминаване през тунел „Топли дол“ около коледните и новогодишните празници. Очаква се движението временно да бъде възстановено и в двете тръби, след което ремонтът да продължи през януари 2027 г.

По повод въпрос защо не е осигурен обход преди затварянето на тунела, министърът обясни, че пътят през Арабаконак е общинска собственост и не се управлява от АПИ. Предстоят геодезически измервания, след които ще бъде оценена необходимата работа за отстраняване на дупките и неравностите. По думите му проходът в момента е практически непроходим.

От АПИ увериха, че продължителното струпване на автомобили по виадуктите не застрашава конструкциите им. Съоръженията са проектирани да издържат значително по-големи натоварвания, включително нормативни товари от тежки превозни средства до 80 тона. За сравнение, обичайните камиони тежат около 40-42 тона.

Подготвят ремонти на пътя през Владая и Южната дъга

Шишков съобщи, че се подготвя ремонт и на пътя през Владая, където има участъци в критично състояние. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ изготвят график за дейностите, които може да наложат ограничения на движението.

Предвижда се и ремонт на проблемен участък от Южната дъга на Софийския околовръстен път. Осигурено е допълнително финансиране, а АПИ трябва да подготви заданието до края на октомври. Целта е работата да приключи до края на годината, по възможност преди зимата.

Регионалният министър определи състоянието на пътната мрежа като един от основните проблеми при организацията на движението по време на ремонти. Според него подобни затруднения има и по автомагистрала „Струма“.

Шишков за антиправителствените протести

Попитан дали се притеснява от антиправителствените протести, министърът заяви, че правителството трябва да продължи работата си независимо от общественото и политическото напрежение.

Според него протестите се изострят, когато институциите разследват предполагаеми нарушения и корупционни практики. Той разкритикува част от политическите сили, участващи в демонстрациите, като ги обвини в противоречие между предишните им антикорупционни обещания и последващите им управленски договорености.

Шишков припомни, че е подавал сигнали до прокуратурата и Европейската прокуратура за ремонтите на жълтите павета и улица „Граф Игнатиев“ в София, като заяви, че все още очаква резултати от проверките.

Той изрази мнение, че част от протестите обслужват политически среди, които се опасяват от разследванията, и постави въпроса дали организаторите търсят реална промяна, или възстановяване на предишни управленски модели.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Иван Шишков АМ Хемус тунел Топли дол
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