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Купа „Дейвис“ с Григор Димитров на живо по DIEMA

Не пропускайте сблъсъците в сингъл и двойки на 18 и 19 септември

11 септември 2026, 11:09
Купа „Дейвис“ с Григор Димитров на живо по DIEMA
Източник: NOVA

DIEMA ще излъчи на живо мачовете от неофициалното световно отборно първенство за Купа "Дейвис" между България и Дания на 18 и 19 септември. След 11-годишно отсъствие, Григор Димитров се завръща в националния отбор, за да поведе състава като първа ракета. Той има впечатляващ баланс за България в турнира – 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 победи и 3 поражения на двойки.

Под ръководството на капитана Валентин Димов България разчита и на своите изгряващи таланти. В състава са Александър Василев – финалист при юношите на US Open през 2025 г., Александър Донски, който в момента е в Топ 100 в света по двойки, и Пьотр Нестеров - най-високо класираният българин в АТП след Димитров. Към тях се присъединяват талантливият пловдивчанин Илиян Радулов и Иван Иванов – юношески шампион от Уимбълдън и US Open за 2025 г. Отборът обединява опита на Григор Димитров и амбицията на новото поколение – бъдещето на българския тенис.

Срещите ще се играят в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген. Предстоящият двубои с Дания е от изключително значение за българския отбор. При победа България ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба националният ни отбор ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Двубоите започват в петък, 18 септември, от 17:00 ч., когато почитателите на тениса ще гледат два сингъла, а в събота, 19 септември – от 13:00 ч. е срещата на двойки, следвана от още два сингъла. Провеждането на последния мач зависи от развоя на двубоя тогава.

Гледайте Купа „Дейвис“ на живо по DIEMA на 18 и 19 септември.

Купа Дейвис Тенис Григор Димитров Национален отбор по тенис DIEMA България срещу Дания Световна група
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