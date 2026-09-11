Леденият човек Йоци е починал преди 5300 години, но вече има своя „дигитален близнак“

Д обре дошъл в дигиталната ера, Ледени човеко.

Когато Йоци Леденият човек загива в Алпите преди около 5300 години, той едва ли е предполагал, че учените ще изследват тялото му през XXI век. А още по-малко би могъл да си представи, че някой ден ще има собствен триизмерен „дигитален близнак“.

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Откакто бе открита в глетчер близо до австрийско-италианската граница през 1991 г., замразената мумия на Йоци предоставя на изследователите изобилие от завладяващи подробности за живота на ловец от медната епоха в Алпийска Европа.

Известно е, че е бил заразен с паразити, страдал е от артрит и е имал счупени кости, преди да бъде убит от разстояние със стрела в лявото рамо. Освен това е бил плешив - но кой би го обвинил след толкова стресиращ живот?

Колкото и ценна да е тази информация, не винаги е удобно да се правят проучвания върху крехкото му, замразено тяло всеки път, когато възникне нов въпрос.

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За да заобиколи това препятствие, Археологическият музей на Южен Тирол възлага на изследователи от Arc-Team в Италия да създадат пълен „дигитален близнак“ на най-известния леден човек в света.

Моделът е създаден с помощта на 1294 снимки с висока резолюция на тялото му. Те са комбинирани с компютърна томография на цялото тяло на мумията, направена в болницата в Болцано през 2021 г.

Заедно данните са използвани за изграждането на модел с изключително висока детайлност, който позволява на потребителите да разглеждат различни части от ледената мумия, отвън и отвътре, с прецизност до подмилиметров диапазон. Крайната цел е той да се превърне в уеб базирано приложение, което да позволи на всеки виртуално да изследва аватара от различни ъгли.

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„Специалното на този дигитален близнак е не само неговата висока точност, но и интегрирането на различни слоеве от данни“, казва в изявление Лука Беци, водещ автор на изследването и ръководител на проекта в Arc-Team.

„За първи път можем да изследваме външната повърхност на тялото на Йоци и неговите вътрешни анатомични структури в един-единствен триизмерен модел. Това създава универсален инструмент за консервация, археологически и криминалистични изследвания“, добавя Лука Беци.

Процесът по сканиране на праисторическа ледена мумия е дори по-сложен, отколкото изглежда. Йоци е намерен наполовина заровен в лед и остава съхранен в специален високотехнологичен фризер, като голяма част от кожата му е обвита в тънък слой лед. Това помага за запазването на тъканите му, но създава отразяваща повърхност, която е трудна за сканиране.

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Учените обаче не спират само с тялото му. Заедно с останките на Йоци, последният проект сканира и много от неговите вещи, включително шапка от меча кожа, кожено наметало, колан, брадва, върхове на стрели и други полезни предмети.

Може да предположите, че с тези неодушевени предмети се работи по-лесно, отколкото с тяло на 5300 години, но всеки от тях е направен от различен материал - кожа, козина, дърво, кремък, мед. Тъй като всеки материал отразява светлината по уникален начин, технологията на заснемане е трябвало да бъде адаптирана индивидуално за всеки от тях.

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Запазеното тяло на Йоци ще продължи да се съхранява в Археологическия музей на Южен Тирол в Болцано, но неговият образ вече живее в дигитална форма, за да могат изследователи от целия свят да имат достъп до него, да го изучават и да размишляват върху него.

„Най-важната ни задача е трайно да запазим Ледения човек и неговото уникално оборудване, като същевременно улесним научните изследвания“, обяснява Елизабет Валаца, директор на Археологическия музей на Южен Тирол.

„Дигиталните близнаци обединяват и двете цели: те документират състоянието на предметите с невиждана досега точност, предпазват ги и правят ценните изследователски данни достъпни за дългосрочна употреба“, казва Валаца.