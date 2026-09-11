Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Двама души са задържани за палежите на 10 автомобила в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“.

Пожарите са избухнали в ранните часове на 9 септември, като десетте коли са напълно унищожени, а други три са засегнати.

Очаква се СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат подробности за задържаните и разследването.

Двама души са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, предаде NOVA .

11 коли изгоряха при мистериозни палежи в София

Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути.

В София пак горяха коли

Очаква се представители на СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат повече информация за залавянето на заподозрените за палежа.