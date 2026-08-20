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Ивайло Калфин: Новата формула за минималната заплата трябва да се тества на практика

Според него най-важното е, че работодатели, синдикати и държава успяват да стигнат до съгласие

Маргарита Костадинова

20 август 2026, 12:40
Ивайло Калфин: Новата формула за минималната заплата трябва да се тества на практика
Ивайло Калфин смята, че новият механизъм за минималната заплата има шанс да работи, ако данните се актуализират редовно и увеличенията останат предвидими.   

Н яма една формула за минималната работна заплата, която да работи еднакво добре във всички европейски държави. Всеки модел трябва да е съобразен с конкретната икономика и социална среда.

Това коментира пред БНР Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и министър на труда и социалната политика, който в момента е директор на европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

Минималната заплата вече ще се решава по календар

Според него предложената формула за България може да работи, но истинският тест ще дойде, когато започне да се прилага.

„Положителното е, че се постига съгласие“, посочи Калфин и добави, че всяка формула може впоследствие да бъде преразгледана и анализирана.

Един от въпросите е как ще се отчита медианната заплата, която е сред четирите показателя в новия механизъм.

По думите на Калфин в момента НСИ отчита този показател през по-дълъг период и ще трябва да се намери начин данните да се публикуват ежегодно, така че формулата да може да работи на практика.

Той постави и друг важен въпрос - доколко новият механизъм ще отговаря на реалното състояние на икономиката и дали бизнесът ще може да поеме увеличенията.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Калфин смята, че доходите в България трябва да продължат да растат възможно най-бързо, защото страната все още изостава. Увеличенията обаче трябва да бъдат предвидими, за да могат и предприятията да планират разходите си.

Според него именно това ще покаже дали новата формула е работеща - не само как изглежда на хартия, а как се отразява на доходите и на възможностите на икономиката.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНР    
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