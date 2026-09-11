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Свещени мощи на фронта: Руската православна църква изпрати ръката на средновековен княз на войниците в Украйна

Част от дясната ръка на княз Дмитрий Донски бе изпратена на бойното поле в Донецк, за да повдига морала и да дава „духовна сила“ на руската армия

11 септември 2026, 11:57
Свещени мощи на фронта: Руската православна църква изпрати ръката на средновековен княз на войниците в Украйна
Източник: iStock

Р уската православна църква (РПЦ), която твърдо подкрепя военните действия на президента Владимир Путин, предприе нов необичаен ход за повдигане на бойния дух на войниците. Свещеници изпратиха на фронта в окупираната Донецка област мощи - част от дясната ръка на Великия княз Дмитрий Донски, съобщава The Post.

От Московската патриаршия заявиха, че изпращането на останките на княза е символ, който позволява на „светия командир“ да застане рамо до рамо с руските войници на бойното поле.

„Част от дясната ръка на Великия княз - същата тази десница, с която той е държал меча си на Куликовското поле - бе изпратена на фронта, за да укрепи духа на войниците“, се казва в официалното съобщение на църквата.

Кой е княз Дмитрий Донски?

Княз Дмитрий Донски (починал през 1389 г.) е една от най-почитаните фигури сред руските националисти. Той остава в историята с победата си над монголската Златна орда в прочутата битка на Куликовското поле през 1380 г. През 1988 г. е канонизиран за светец от Руската православна църква.

Саркофагът с тялото на Донски бе разкрит през изминалото лято по време на реставрационни дейности в Архангелския събор в Московския кремъл. Част от ръката на светеца е поставена в богато украсен ковчег (реликварий), който ще бъде разнасян из различните бойни единици по линията на съприкосновение.

Очаквано повдигане на духа

Търсенето на духовно подкрепление идва на фона на продължителните бойни действия, в които и двете страни претърпяват сериозни загуби. Изпращането на мощите в Донецка област е символично, тъй като регионът продължава да бъде арена на едни най-тежките сблъсъци на фронта.

„След толкова време от началото на конфликта, ръководството на църквата в Москва се чуди какво още да направи, за да покаже подкрепата си за т.нар. „специална военна операция“, коментира православният свещеник и историк Александър Занемонец за аналитичния център Carnegie Russia Eurasia.

„Църквата вече изпрати свещеници на първа линия, въведе задължителни молитви за победа във всеки храм и дори разнасяше икони с хеликоптери над градовете. Когато една държава води война, тя се опитва да впрегне всички институции - включително и религиозните“, допълва той.

Източник: The Post    
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