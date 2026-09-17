България

Министрите се събират на заседание: Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност

Предложението предвижда прагът да бъде увеличен с малко над 13%

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 07:00
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М инистерският съвет се очаква да одобри размера на линията на бедност за страната за 2027 г. Предложението предвижда прагът да бъде увеличен с малко над 13%, като от 1 януари догодина той ще достигне 443 евро.

Линията на бедност през 2027 г. ще бъде 443 евро

По-високата линия на бедност ще доведе до увеличение и на размера на някои социални помощи и финансови подкрепи, чието определяне е обвързано с този показател. За обезпечаването на допълнителните разходи са предвидени 93 млн. евро.

  • Какво е линията на бедност

Линията на бедност е показател, който се използва при определянето на достъпа до редица социални мерки и размера на част от финансовата подкрепа за хора и семейства.

Промяната ѝ всяка година има отражение върху размера на социалните плащания, които са обвързани с нейното равнище. Увеличаването на прага има за цел да отчете промяната в доходите и икономическите условия и да разшири финансовата подкрепа за хората, които попадат в обхвата на съответните мерки.

За 2027 г. предложението е стойността да бъде 443 евро, което представлява увеличение с малко над 13% спрямо действащия праг.

Линията на бедност расте: Икономисти предупреждават за натиск върху бюджета

  • Промяна за държавните предприятия

В дневния ред на Министерския съвет е включена и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет част от печалбата си.

Предвижда се да бъдат направени изменения в правилата, по които предприятията с държавно участие разпределят и внасят средства в бюджета.

  • Ще определят председател на КЗП

Министрите трябва да определят и председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Комисията е органът, който следи за спазването на основните правила за защита на потребителите, извършва проверки и предприема действия при установени нарушения.

Решението за нов председател е сред точките, включени в дневния ред на правителственото заседание.

Редактор: Василена Василева
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