Кабинетът одобри новия размер на линията на бедност

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Радев с остър отговор към опозицията: България нито е в периферията, нито е в изолация

Сезонът на вирусите започна: Какво циркулира в момента и защо добавките не са спасение

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

Радев към МВР: Не бъдете инструмент на политическа сила, няма значение кой е кандидатът

П равителството определи линията на бедност за 2027 г. в размер на 443 евро. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Размерът е с 13,4% или 53 евро по-висок от определената линия на бедност за тази година, посочи министърът.

По думите ѝ увеличението ще се отрази автоматично върху няколко вида социални плащания.

Кои помощи ще се увеличат

Промяната ще засегне месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, както и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания, която се определя според степента на увреждане.

По-висока ще бъде и целевата помощ за отопление.

Новата линия на бедност ще се отрази и върху финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, както и върху средствата за отглеждане на дете при роднини и близки и в приемни семейства съгласно изискванията на Закона за закрила на детето.

Ще бъде увеличена и социалната помощ за младежи на възраст от 18 до 21 години, които напускат резидентна грижа.

Промяната ще засегне и помощите за безработни лица.

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

Повече средства при инцидентни нужди

Ефремова посочи, че автоматично ще се увеличи и еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности.

Тя се предоставя при ситуации като бедствия, наводнения и пожари, както и при повредено имущество и други инцидентно възникнали нужди.

Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост.

Според социалния министър по този начин социалната подкрепа ще следва реалните икономически условия в страната и ще осигури по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Готви се и помощ заради цените на горивата

По време на брифинга Ефремова беше попитана и за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и за обхвата на подготвяната схема за подпомагане.

Тя съобщи, че кабинетът подготвя пакет от мерки, който ще адресира високите цени на горивата. Сред потенциалните получатели на подкрепа ще бъдат и физически лица с ниски доходи.

„Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи“, посочи министърът.

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

Голяма част от мерките, свързани с горивата, транспорта и земеделския сектор, вече са в изпълнение. Целта е да бъдат подпомогнати най-зависимите от цените на горивата сектори, така че да се ограничи отражението върху цените на стоките и услугите.

В отговор на въпрос Ефремова информира, че се изчислява вариант за подпомагане на собственици на автомобили.

На този етап обаче не се обсъждат предложения за универсална отстъпка от 20 евроцента на литър гориво.