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Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

3 юли 2026, 12:09
Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.
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Източник: istock

Линията на бедност в България може да бъде повишена до 443 евро от 1 януари 2027 г. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.

Предложението е на Министерството на труда и социалната политика. Ако бъде прието, прагът ще се увеличи с 52,37 евро спрямо действащата през 2026 г. линия на бедност от 390,63 евро. Повишението е 13,4%.

Линията на бедност не е просто статистически показател. От нея зависят редица социални плащания, включително месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и част от помощите по Закона за закрила на детето.

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Затова промяната ще има пряк ефект върху доходите на уязвими групи. В мотивите към проекта се посочва, че по-високият праг ще позволи да бъдат актуализирани финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, социалните помощи и средствата за превенция, реинтеграция и отглеждане на деца при роднини, близки или в приемни семейства.

Увеличението ще разшири и обхвата на хората, които могат да получат социална пенсия за старост по Кодекса за социално осигуряване.

Най-пряко промяната се вижда при месечната подкрепа за хората с трайни увреждания, защото тя се изчислява като процент от линията на бедност. При линия от 443 евро най-ниската месечна подкрепа ще бъде 31,01 евро — за хора със степен на увреждане от 50 до 70,99%.

За хората със степен на увреждане от 71 до 90% сумата ще бъде 66,45 евро. При над 90% степен на увреждане подкрепата ще бъде 110,75 евро.

За хора с над 90% увреждане и определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, сумата ще бъде 132,90 евро.

Най-високият размер ще бъде 252,51 евро. Той се отнася за хора с над 90% увреждане и определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна или гражданска инвалидност или наследствена пенсия.

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Според оценката към проекта през 2027 г. се предвижда финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания да получават над 800 000 души с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

По Закона за социално подпомагане се очаква да бъдат подпомогнати около 82 000 лица и семейства. В документите се посочва още, че актуализираната линия на бедност трябва да подпомогне по-ефективно хората в риск от бедност и да повиши ефекта на социалните трансфери.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 31 юли 2026 г. След това Министерският съвет трябва да вземе окончателно решение за размера на линията на бедност за 2027 г.

Автор: Маргарита Костадинова
Линия на бедност Социална политика Хора с увреждания Социални плащания Финансова подкрепа Уязвими групи Доходи Социални помощи Министерски съвет Бедност
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