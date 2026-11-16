България

Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в НС

Проектите за държавния бюджет, ДОО и НЗОК предвиждат още по-високи обезщетения, данъчни облекчения за деца и нови данъчни мерки

16 ноември 2026, 13:29
Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в НС
Източник: Георги Димитров/Vesti
  • Трите проектобюджета за 2027 г., държавен, на ДОО и на НЗОК, са внесени в парламента, като предвиждат дефицит от 3,5% от БВП и нов дълг до 8,6 млрд. евро.
  • Планирани са увеличения на пенсиите със 7–8%, минималната пенсия до 374,62 евро, минималната заплата до 660 евро и обезщетенията за отглеждане на дете до 450 евро.
  • Проектът включва и промени в данъчните облекчения, осигурителните прагове и заплатите в публичния сектор, а бюджетът на НЗОК достига 5,68 млрд. евро - с 8,1% повече спрямо 2026 г.

Бюджетът на ДОО за 2027 г.: Какви пенсии, осигуровки и майчинство се предвиждат

Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 година са внесени в Народното събрание, показва справка на интернет страницата на парламента. Трите проекта бяха одобрени по-рано на днес на заседанието на Министерски съвет. Проектобюджетите ще бъдат разгледани на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, насрочено за утре (17 ноември).

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа. Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Според Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите се предвижда растежът на икономиката да бъде 2,5 на сто през 2027 година при средногодишната инфлация от 4 на сто.

Сред предложените промени в проектобюджетът са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца – на 5000 евро при едно дете, 10 000 евро при две деца и 15 000 евро при три и повече деца, и на 12 000 евро за дете с увреждане, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на дете – до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за 2027 година. През 2028 година и 2029 година прагът ще нарасне съответно до 70 000 евро и 75 000 евро. Залага се и поетапна актуализация на базисните данъчни стойности при определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти – с 30 на сто за 2027 г., 35 на сто за 2028 г. и 35 на сто за 2029 г.

Осигурителната политика за периода 2027-2029 г. предвижда да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивата от 2026 г. От 1 януари 2027 г. се променя разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените лица за държавните служители по Закона за държавния служител и за заетите по Закона за съдебната власт, като съотношението между осигурителя и осигуреното лице достига размерите и съотношенията за категорията лица, които и към момента заплащат личните си осигурителни вноски. За 2027 г. се предвижда компенсиране на възнагражденията им от промяната в разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените лица.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2027 г. на 660 евро, за 2028 г. – на 680 евро и за 2029 г. – на 710 евро. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се актуализират, считано от 1 януари 2027 г., с ръста на минималната работна заплата за страната от 6,4 на сто. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2027 г. на 2400 евро, от 1 януари 2028 г. – на 2500 евро и от 1 януари 2029 г. – на 2600 евро.

Предвижда се целогодишно прилагане на намалението с 10 на сто, считано от 1 септември 2026 г., на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, с някои изключения – делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор „Сигурност“ и лечебните заведения, като се запазват достигнатите размери на индивидуалните основни заплати.

Управляващите предлагат още намаляване с до 10 на сто от 1 януари 2027 г. на разходите за заплати и възнаграждения на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи и силовите ведомства.

Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 г., 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г. От 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение с 5 на сто на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и лицата, заети в сектор „Отбрана и сигурност“.  Заложени са и 170,5 млн. евро за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 на сто от 1 януари 2027 г.

Проектът на Закон за бюджет на ДОО предвижда от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по „швейцарското правило“ с между 7 на сто и 8 на сто. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро. Средният размер на пенсията догодина се очаква да достигне 587,70 евро.

Предвижда се от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по „швейцарското правило“ с между 7 на сто и 8 на сто. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро.

През 2027 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, което е 10,4 на сто от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са с 1,164 млрд. евро с 8,6 на сто повече средства за пенсии спрямо бюджета за 2026 г.

От 1 януари 2027 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 398,81 евро на 450 евро. Размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2027 г. се повишават от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пакетът от мерки за осигуряване на по-добра защита за уязвимите групи включва още увеличаване на минималния и максималния размер на обезщетението за безработица. От 1 януари минималното обезщетение ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. От същата дата еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

От Нова година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 8 месеца и имат 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 10 месеца навършена възраст и 40 години осигурителен стаж.

Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2027 година предвижда 5,68 млрд. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,63 млрд. евро, от които 3,45 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2,17 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5,68 млрд. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 426,9 млн. евро повече спрямо тази година, което представлява увеличение от 8,1 на сто. Средствата за здравноосигурителни плащания нарастват с 9,7 на сто на годишна база до 5,41 млрд. евро.

Източник: БТА, Мартин Леков    
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