България

КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

Ще се следи дали всички етикети в търговските обекти и заведенията са в лева и евро, а касовите апарати показват сметката и в двете валути

9 октомври 2025, 06:42
Източник: БГНЕС

И нспекторите от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и от Националната агенция за приходите (НАП) започват масови проверки на търговците. Това съобщи Лора Георгиева от НАП-Варна.

Тя и представителите на КЗП Искра Атанасова и Христина Христова се срещнаха с обществеността в града, като темата на разговора бе въвеждането на еврото у нас.

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Проверките ще бъдат дали всички етикети в търговските обекти и заведенията са в лева и евро, а касовите апарати показват сметката и в двете валути, посочи Георгиева. Тя припомни, че от днес търговците подлежат на глоби, ако не са изпълнили тези изисквания.

Двойното етикетиране ще бъде валидно до 8 август 2026 г. добави Искра Атанасова. От 1 февруари догодина обаче клиентите ще трябва да плащат само в евро. До края на януари може да се плаща в лева, но рестото трябва да е в евро, освен при липса на наличност, когато може да е само в лева, посочи инспекторът от КЗП.

Тя припомни още, че през първите 6 месеца на следващата година всеки може да обмени безплатно старата валута в пощенските клонове и в банките.

"Администрациите ще оказват контрол, но е нужно и гражданите да бъдат активни и да подават сигнали, когато видят нередности", подчерта Георгиева.

В отговор на въпрос тя поясни, че няма значение в коя от държавите от ЕС са изработени евровите банкноти или монети, които ще дават и получават хората. Българските също ще бъдат валидни навсякъде.

Експертите призоваха гражданите да плащат най-вече с карти, тъй като тогава няма да има нужда да изчисляват в различни валути колко трябва да дадат и да получат като ресто.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

