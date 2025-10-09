КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

И нспекторите от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и от Националната агенция за приходите (НАП) започват масови проверки на търговците. Това съобщи Лора Георгиева от НАП-Варна.

Тя и представителите на КЗП Искра Атанасова и Христина Христова се срещнаха с обществеността в града, като темата на разговора бе въвеждането на еврото у нас.

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Проверките ще бъдат дали всички етикети в търговските обекти и заведенията са в лева и евро, а касовите апарати показват сметката и в двете валути, посочи Георгиева. Тя припомни, че от днес търговците подлежат на глоби, ако не са изпълнили тези изисквания.

Двойното етикетиране ще бъде валидно до 8 август 2026 г. добави Искра Атанасова. От 1 февруари догодина обаче клиентите ще трябва да плащат само в евро. До края на януари може да се плаща в лева, но рестото трябва да е в евро, освен при липса на наличност, когато може да е само в лева, посочи инспекторът от КЗП.

Тя припомни още, че през първите 6 месеца на следващата година всеки може да обмени безплатно старата валута в пощенските клонове и в банките.

"Администрациите ще оказват контрол, но е нужно и гражданите да бъдат активни и да подават сигнали, когато видят нередности", подчерта Георгиева.

В отговор на въпрос тя поясни, че няма значение в коя от държавите от ЕС са изработени евровите банкноти или монети, които ще дават и получават хората. Българските също ще бъдат валидни навсякъде.

Експертите призоваха гражданите да плащат най-вече с карти, тъй като тогава няма да има нужда да изчисляват в различни валути колко трябва да дадат и да получат като ресто.