"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

27 януари 2026, 11:08
"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите
Източник: iStock

И ма достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро. Това стана ясно по време на брифинга на Координационния център към Механизма за еврото.

"Призоваваме търговци от по-големи населени места да не обменят пари в пощенските клонове на малки населени места, тъй като техните количества са съобразени с населението и бързо се изчепват количествата евро. Същото важи и за гражданите, които предпочитат пощите по конкретни причини, понякога не много легални и законни. Пощите не са банки и не бива да се очаква от тях това обслужване", категоричен бе председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, който е и ръководител на Координационния център към еврото.

"В момента пазарът в България е в една много добра кондиция", уточни Иванов.

"От 1 февруари 2026 година плащания ще се осъществяват само и единствено в евро. Който има още недостатъчни количества евро - да не изчаква последния момент. Всички левови банкноти и монети ще могат да бъдат обменяни в един съвсем добър и оперативен порядък. В БНБ това е безсрочно, а в търговските банки това е до 30 юни 2026 година", каза Владимир Иванов.

Източник: Агенция "Фокус"    
Евро Приемане на еврото Координационен център за еврото Обмяна на валута БНБ Министерски съвет Двойно изписване на цени Преход към еврото Левове Брифинг
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
