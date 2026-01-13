Координационният център за еврото с втори отчет

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Б рифинг на Координационния център към Механизма за еврото ще се състои от 11:00 ч. във вторник в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. (*Във видеото: Масови проверки на НАП и КЗП: Следи се за необосновано повишение на цените след еврото)

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Това е втори отчет на центъра, който представи пред журналисти резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава председателят на Координационния център за еврото в България Владимир Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Създадоха координационен център за еврото в област София

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи още Иванов.

Премиерът свика заседание на Механизма за контрол при въвеждането на еврото

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Предстои първо заседание на Областния координационен център във връзка с въвеждането на еврото в България на област София-град. В състава му са включени представители на Столичната община, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, Агенция „Митници“, "Български пощи", Държавна агенция „Национална сигурност“ и Областната администрация на област София.