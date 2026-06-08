Представят „Кошница с грижа“ - национална инициатива за по-ниски цени на храните

Н ационалната инициатива „Кошница с грижа“- съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес. Събитието ще се състои в сградата на Министерския съвет от 9:30 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни, каза в средата на миналия месец премиерът Румен Радев на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Радев посочи тогава, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения. Премиерът заяви също, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики.

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Нормативни промени целят в България да има нормализирана норма на възвръщаемост, стана известно от думите на вицепремиера и икономически министър Александър Пулев пред "Нова телевизия" вчера. Той посочи, че докато в Европа за различните продукти тя е около 30-35 процента, в България достига 130 процента.

В края на май, в интервю пред NOVA, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски съобщи, че скоро ще бъде обявена инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. "Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10 на сто. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, поясни тогава земеделският министър, цитиран на интернет страницата на ведомството.