Слънчево начало на новата седмица, но следобедът крие гръмотевични бури и риск от градушки

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Н овата седмица започва с повече слънце и приятни летни температури, но спокойното време няма да се задържи през целия ден. Синоптиците предупреждават, че още в следобедните часове над много райони от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, а на места се очакват гръмотевични бури и условия за градушки.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, а облачността постепенно ще намалее. В по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. В ранните сутрешни часове над източните райони е възможно да се образува ниска слоеста облачност или мъгла.

Преди обяд в понеделник слънцето ще преобладава в почти цялата страна. Следобед обаче атмосферата ще стане по-нестабилна. Над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места, най-вече в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

Синоптиците предупреждават, че има и условия за образуване на градушки.

Няма издадено предупреждение за опасни метеорологични явления.

Източник: НИМХ

Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. В София се очакват около 27 градуса, а по Черноморието – между 21 и 23 градуса.

Какво време ни очаква в планините?

Преди обяд времето в планинските райони ще бъде предимно слънчево и подходящо за туризъм. Следобед обаче и там ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни превалявания и гръмотевични бури.

Ще духа слаб до умерен вятър от североизток, а по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 22 градуса.

По Черноморието

денят ще започне с ниска облачност или мъгла в някои райони. По-късно времето ще бъде предимно слънчево, но и там следобед не са изключени краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще останат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 21 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо – 1 до 2 бала.

Атмосферното налягане през деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месец юни.