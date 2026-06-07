Свят

Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА

Част от треньорския щаб на Ислямската република не беше допуснат до територията на Щатите, Техеран говори за „дискриминация по най-лошия възможен начин“

7 юни 2026, 20:46
Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА
Източник: iStock

Ф утболната федерация на Иран (ФФИ) разкритикува действията на САЩ, след като част от представителите на националния отбор не получиха визи преди предстоящото Световно първенство.

Според иранската страна отказът за издаване на визи на членове на делегацията създава „дискриминационни и неравнопоставени условия“ и представлява политическа намеса в спорта.

„Приемащата страна чрез своето дискриминиращо и целенасочено поведение срещу националния отбор на Иран създаде неравна среда, което представлява политическа намеса в спорта в най-лошия възможен начин“, се казва в позиция на федерацията, цитирана от агенция ISNA.

По-рано иранската агенция Tasnim съобщи, че САЩ са отказали визи на няколко членове на делегацията, включително от треньорския щаб. От федерацията уточняват, че вече са сезирали ФИФА с призив организацията да съдейства за решаването на проблема.

Иранският посланик в Анкара Мохамад-Хасан Хабиболлазаде междувременно заяви, че за част от делегацията визи вече са били издадени.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, а Иран е в група с отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет. 

Източник: БГНЕС    
Футболна федерация на Иран Световно първенство САЩ визи дискриминация политическа намеса ФИФА спорт национален отбор по футбол Иран
Последвайте ни
Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

carmarket.bg
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Ексклузивно

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Преди 1 ден
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Ексклузивно

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Преди 1 ден
<p>Мистерията на куклите убийци от Единбург</p>
Ексклузивно

Мистерията на куклите убийци от Единбург

Преди 1 ден
<p>Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага</p>
Ексклузивно

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Зеленски пристигна в Лондон за разговори със Стармър, Макрон и Мерц

Свят Преди 2 часа

"Европа трябва да е част от преговорите и да бъде силна", каза Зеленски

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

България Преди 2 часа

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Свят Преди 4 часа

Докато израелският премиер нарече действията на Брюксел „морален фалит“, Франция предупреди, че терорът на Западния бряг е достигнал невиждани от десетилетия нива

,

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Очаква се тя да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект

Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски

Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски

Свят Преди 5 часа

Помощникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че Русия и Украйна поддържат неофициални връзки, след като стана ясно, че крупен предприемач е предал секретна информация между двете столици

Криза в Кралския флот: Всички ударни подводници на Великобритания излязоха от строя

Криза в Кралския флот: Всички ударни подводници на Великобритания излязоха от строя

Свят Преди 5 часа

Всички пет съда от клас „Астют“, които пазят ядрените ракети на страната, са в ремонт, а адмирали предупреждават, че флотът е в най-критичното си състояние от 60 години насам

,

Мълния уби близо 30 крави и телета край Калофер

България Преди 5 часа

Животните са се струпали под дърво в опит да се предпазят от проливния дъжд

,

Магията на Казанлък: Царица Роза 2026 поведе най-голямото пъстро дефиле в България

България Преди 5 часа

123-тият Празник на розата събра хиляди гости в Казанлък, а президентът Илияна Йотова подчерта, че сме длъжници на емблематичното българско цвете

.

Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас

България Преди 6 часа

Целта е да се избегне засушаване и налагане на воден режим

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

България Преди 6 часа

Специални благодарности отправи към Стилиян Петров за организацията на събитието

,

Какво се случва с тялото ни, когато спрем да ядем захар

Любопитно Преди 6 часа

Захарта действа като наркотик за мозъка, но тялото ни няма нужда от агресивен детокс. Вижте как организмът реагира стъпка по стъпка – от първия час с главоболие до пълния рестарт на вкуса след месец

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

България Преди 6 часа

По информация на очевидци мотористът не е успял да изпревари автомобил и се е ударил в него, движението в района е затруднено

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Свят Преди 7 часа

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса

Мария Моденска: Кралицата, която започна революция

Мария Моденска: Кралицата, която започна революция

Любопитно Преди 7 часа

Когато италианската принцеса най-накрая ражда момче, протестантите пускат слух, че бебето е чуждо и е внесено тайно в кралското легло, за да започне мащабен преврат

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

България Преди 8 часа

Автомобилите се пренасочват през село Козаревец

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

България Преди 8 часа

В понеделник съдът трябва да реши дали двамата шофьори на автомобилите ще останат за постоянно в ареста

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Неделя вечер: Филмите, които всяка жена трябва да гледа

Edna.bg

Лиъм Нийсън - от шофьор на мотокар до холивудски любимец

Edna.bg

Ужасяващо! Кристиан Ериксен колабира на терена, прекратиха Дания - Украйна (видео)

Gong.bg

Зверев сбъдна голямата си мечта: триумфира на "Ролан Гарос" след петсетова битка с Коболи

Gong.bg

Зеленски е готов да обсъди замразяване на фронтовата линия за постигане на мир

Nova.bg

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Nova.bg