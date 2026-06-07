Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА

Ф утболната федерация на Иран (ФФИ) разкритикува действията на САЩ, след като част от представителите на националния отбор не получиха визи преди предстоящото Световно първенство.

Според иранската страна отказът за издаване на визи на членове на делегацията създава „дискриминационни и неравнопоставени условия“ и представлява политическа намеса в спорта.

„Приемащата страна чрез своето дискриминиращо и целенасочено поведение срещу националния отбор на Иран създаде неравна среда, което представлява политическа намеса в спорта в най-лошия възможен начин“, се казва в позиция на федерацията, цитирана от агенция ISNA.

По-рано иранската агенция Tasnim съобщи, че САЩ са отказали визи на няколко членове на делегацията, включително от треньорския щаб. От федерацията уточняват, че вече са сезирали ФИФА с призив организацията да съдейства за решаването на проблема.

Иранският посланик в Анкара Мохамад-Хасан Хабиболлазаде междувременно заяви, че за част от делегацията визи вече са били издадени.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, а Иран е в група с отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет.