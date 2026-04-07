Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Тя отбеляза, че МВФ е получил искания за финансова помощ от някои страни

7 април 2026, 07:03
В ойната в Близкия изток ще предизвика още по-голяма инфлация и по-бавен международен растеж. Това заяви управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за Reuters.

Ръководителката на МВФ говори пред агенцията в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика. 

"Ако не беше войната, Международният валутен фонд очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г.", каза Георгиева. 

"Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до относително малка корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията", добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че Международният валутен фонд е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.

Източник: БТА/Николай Велев    
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в "Като две капки вода"

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

Започват проверки на договорите от предходните месеци

