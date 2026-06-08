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Макрон, Мерц и Стармър подкрепиха предложението на Зеленски за преговори с Русия

Европейските лидери настояват за активно участие на Европа и САЩ в бъдещия диалог между Киев и Москва.

8 юни 2026, 07:33
Макрон, Мерц и Стармър подкрепиха предложението на Зеленски за преговори с Русия
Източник: БТА

Л идерите на Франция, Германия и Великобритания, т.нар. “Европейска тройка”, които снощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят предложението му за “пряк диалог” между Украйна и Русия с “активното участие на САЩ и Европа”, предаде Франс прес. 

“Настоящата линия на контакт трябва да послужи за начална точка на преговори. Международните граници не трябва да бъдат преначертавани със сила”, добавиха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър в съвместно изявление с Володимир Зеленски.

Четиримата лидери обсъдиха и “спешната нужда” от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари, дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети „Орешник“ по Украйна, заяви в изявление канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.

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“Те осъдиха широкомащабните руски атаки с ракети и дронове - включително повтарящата се употреба на ракети “Орешник” - срещу украински градове с трагични жертви сред цивилното население, както и безотговорните и опасни нахлувания на руски дронове на територията на НАТО”, се добавя в съвместното изявление.

“(Лидерите) обсъдиха как да използват предстоящата среща на върха на Г-7в Евиан, следващата среща на “Коалицията на желаещите” и срещата на върха на НАТО в Анкара, за най-добра координация на бъдеща помощ за Украйна, базирана на най-належащите ѝ нужди, включително бъдещ натиск върху руската военна икономика и засилен ангажимент за военна и отбранителна подкрепа за Украйна на срещата на върха на НАТО“, се казва още в изявлението. 

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Te “подчертаха спешната необходимост от увеличаване на производството на ракети-прехващачи и съвместно разработване на противобалистични ракети и способности за дълбоки удари, както и от подкрепа за бъдещата устойчивост на украинските въоръжени сили.“

Преди срещата в Лондон Зеленски заяви, че Европа трябва да играе ключова роля във всякакви преговори за край на войната с Русия и посочи, че преговорите трябва да бъдат фокусирани върху по-нататъшните усилия за подпомагане на Украйна, включително с противовъздушна отбрана.

“Винаги е било приоритет позицията и гласът на Европа в преговорите да бъдат силни “, добави Зеленски след срещата в Лондон.

"Нашите удари на далечно разстояние са ефективни, но е изкключително важно да имаме защита срещу балистичните заплахи“, добави още той.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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