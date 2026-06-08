Любопитно

Как Еврейската болница в Берлин оцеля от нацисткия терор

В края на април 1945 г. битката за Берлин между съветските войски и нацистите е в разгара си

8 юни 2026, 06:32
Как Еврейската болница в Берлин оцеля от нацисткия терор
Източник: iStock

К огато войници на Червената армия влизат в Еврейската болница в Берлин през април 1945 г., те остават изумени от онова, което виждат: стотици евреи работели и живеели само на няколко километра от бункера на Хитлер, съобщава Deutsche Welle.

В края на април 1945 г. битката за Берлин между съветските войски и нацистите е в разгара си. Тогава войници от Червената армия правят неочаквано откритие: в еврейската болница в Берлин откриват стотици хора, които живеят и работят в опустошената от войната сграда. „Не е възможно да сте евреи, защото всички евреи са мъртви“, бил възкликнал един руски войник.   

Еврейската болница в Берлин, заедно с еврейското гробище Вайсензее, е единствената еврейска институция, която продължава да функционира и оцелява по време на нацисткия режим. Тя функционира и до днес. Как една институция, създадена да съхранява еврейския живот, е успяла да оцелее в сърцето на нацистката машина за унищожение – и да я надживее? 

Основана през 1756 г., Еврейската болница се премества на сегашното си място в северозападния квартал Вединг точно преди началото на Първата световна война през 1914 г. От самото си основаване болницата е отворена за всички пациенти, независимо от тяхната вяра, и е важен символ на еврейската интеграция. Но след като националсоциалистите идват на власт през 1933 г., на болницата ѝ е забранено да лекува „арийски“ пациенти, а нееврейските служители е трябвало да напуснат работа.

Една противоречива фигура: д-р Валтер Лустиг

През декември 1941 г. нацистите създават в Еврейската болница т.нар. „Комисия за разглеждане на жалби във връзка с депортациите“, чиято задача е да определя „годността“ на евреите за депортиране, а Валтер Лустиг е назначен за неин ръководител.

Лустиг е роден през 1891 г. в еврейско семейство в Рачибуж, днешна Полша. През 1927 г. той се преселва в Берлин и първоначално работи в полицията, но през 1933 г. е уволнен заради еврейския си произход. След като през 1938 г. му е отнето лекарското свидетелство, Лустиг става ръководител на здравния отдел на Асоциацията на евреите в Германския райх, създадена от нацистите през 1939 година. 

В началото тази организация помагала на евреи да напускат Германия. Но след като през 1941 г. забраняват емиграцията, организацията е принудена да извършва подготвителна работа за принудителното депортиране на евреи в гета, лагери за принудителен труд, и концентрационни лагери за масово изтребление в окупираната от Германия Източна Европа.  

Валтер Лустиг е представян и като герой, и като злодей в драматичната военна история на болницата. Свидетели твърдят, че той е спасил много деца, настанявайки ги в болницата. Други пък си спомнят как той не направил нищо, когато офицери от Гестапо обикаляли болницата и подбирали хора за депортация. Има също така доказателства, че директорът на болницата е злоупотребявал сексуално с жени срещу обещанието да осигури закрила на тях и семействата им, като не ги включва в списъците за депортиране.   

При масовите депортации на евреи от Берлин между октомври 1941 г. и април 1943 г. в Еврейската болница са били настанявани най-тежко болните сред тях, които са получавали отсрочка от три месеца. Нацистите са депортирали дори бременни жени, освен ако раждането не е било непосредствено предстоящо. Шест седмици след раждането обаче те също са били депортирани – заедно с новородените си деца.

Берлин през 1943 година: "прочистен от евреи"   

В края на февруари 1943 г. по време на т.нар. „фабрична акция“ са арестувани над 10 000 евреи в Берлин и околностите и са депортирани в гетото Терезиенщат в окупираната Чехословакия, или в лагера на смъртта Аушвиц-Биркенау в Полша. Сред задържаните имало и лекари от еврейската болница, които са били отведени от домовете им в транзитен лагер в центъра на града.

След войната Хилде Кахан, еврейската секретарка на Лустиг, разказва как функционери от СС дошли в болницата с искане 50% от персонала ѝ да бъде депортиран. „Седмица по-късно засегнатите служители бяха арестувани в домовете им заедно с целите им семейства и повече никога не чухме нищо за тях [...]“, заявява тя пред прокуратурата в Берлин през 1960-те години.

Асоциацията на евреите в Германския райх е разпусната официално през юни 1943 г., след като нацисткият министър на пропагандата Йозеф Гьобелс обявява Берлин за „прочистен от евреи“ („Judenfrei“). На нейно място нацистите създават друга организация със седалище в Еврейската болница. Валтер Лустиг е назначен за неин ръководител, макар болницата да е под прякото управление на Гестапо. 

След това функциите на болницата са разширени: през юни 1943 г. там е преместен централният приют за еврейски сираци; през март 1944 г. в болницата е прехвърлен последният останал в Берлин транзитен лагер за евреи, очакващи депортация. На някои от тях им е било възложено да издирват укриващи се евреи. За целта те са имали право да напускат територията на транзитния лагер, без да носят звездата на Давид. 

Лъжата, която спаси много човешки животи

В последните дни на войната една чиста случайност спасява транзитния лагер към болницата от ликвидация. Курт Науман, бивш банков служител от еврейски произход, изпълнявал лични поръчки за командира на лагера и за хора от Гестапо, като им набавял стоки от черния пазар.

На 19 април 1945 г. той чул в офиса на Ерих Мьолер, шефа на отдела по еврейските въпроси на Гестапо, че има издадена заповед да бъдат избити всички евреи в лагера. От най-близката поща Науман се обадил в болницата и успял да убеди офицера от СС, че е издадена заповед за освобождаването на еврейските затворници. Бързата реакция на Науман спасила живота на около 180 евреи от лагера. 

Когато на 24 април 1945 г. съветските войски и служителите на Червения кръст влезли в болницата, заварили там 370 пациенти, стотици други хора без дом, сред които 93 деца и 76 задържани. В онзи момент персоналът на болницата се състоял почти изцяло от хора от смесени бракове -  между евреи и неевреи. 

Каква е съдбата на Валтер Лустиг?

След края на войната Лустиг хранел надежди да се възстанови еврейската общност и да стане неин лидер в окупирания от съюзниците Берлин. Но един еврейски боксьор, оцелял от войната, разпознал Лустиг като човека, депортирал родителите му.

Валтер Лустиг бил видян за последно през юни 1945 г. как се качва в съветска лимузина, придружен от двама униформени офицери. Предполага се, че по-късно той е бил разстрелян като нацистки колаборационист. 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Еврейска болница в Берлин Втора световна война Холокост Валтер Лустиг Нацистки режим депортация Берлин Червена армия еврейска общност история
Последвайте ни
Слънчево начало на новата седмица, но следобедът крие гръмотевични бури и риск от градушки

Слънчево начало на новата седмица, но следобедът крие гръмотевични бури и риск от градушки

Мощен трус от 8,2 разтърси Филипините, издадоха предупреждение за цунами

Мощен трус от 8,2 разтърси Филипините, издадоха предупреждение за цунами

Представят „Кошница с грижа“ - национална инициатива за по-ниски цени на храните

Представят „Кошница с грижа“ - национална инициатива за по-ниски цени на храните

3 тайни от готвачи, които ще превърнат обикновен омлет в ресторантско ястие

3 тайни от готвачи, които ще превърнат обикновен омлет в ресторантско ястие

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Ексклузивно

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Преди 10 часа
Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“
Ексклузивно

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Преди 14 часа
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“
Ексклузивно

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Преди 18 часа
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Ексклузивно

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание, шофьори! Ограничения в центъра заради голямото лятно почистване</p>

Ограничения в центъра на София заради поетапното миене на улиците

България Преди 38 минути

Въвеждат временни ограничения за движение и паркиране в район „Триадица“ заради почистването.

Димитър Стоянов участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС в Никозия

Димитър Стоянов участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС в Никозия

България Преди 39 минути

Подкрепата за Украйна, морската сигурност и новата Европейска стратегия за сигурност са сред основните теми.

,

Откриха тунелна мрежа под замъка „Бофор” в Ливан

Свят Преди 8 часа

Намерени са и жилищни помещения, включително бани, тоалетни, операционна зала и кухни

,

Куба получи нова пратка хуманитарна помощ от Мексико

Свят Преди 9 часа

Това е шестото изпращане на хуманитарна помощ, което Мексико доставя на комунистическия остров от февруари насам

Исторически триумф в Париж: Зверев пренаписа историята на Германия с първа титла от Шлема

Исторически триумф в Париж: Зверев пренаписа историята на Германия с първа титла от Шлема

Любопитно Преди 9 часа

Германецът пречупи Флавио Коболи в пет сета, за да сложи край на 30-годишното чакане на родината си за трофей от Големия шлем и да заличи спомена за тежката си контузия в Париж

,

Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

Любопитно Преди 10 часа

Очаква се финалът на турнето й във Варна на 8-ми юни

,

Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА

Свят Преди 10 часа

Част от треньорския щаб на Ислямската република не беше допуснат до територията на Щатите, Техеран говори за „дискриминация по най-лошия възможен начин“

.

Хакерство, война, сива икономика: Kак оцелява Северна Корея

Свят Преди 11 часа

Северна Корея има една от най-странните икономики в света

,

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Свят Преди 11 часа

Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф заяви, че Вашингтон и Тел Авив „разбират само от сила“ след новите удари по Бейрут и наложената американска блокада

,

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

България Преди 11 часа

Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово

,

Зеленски пристигна в Лондон за разговори със Стармър, Макрон и Мерц

Свят Преди 12 часа

"Европа трябва да е част от преговорите и да бъде силна", каза Зеленски

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

България Преди 12 часа

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Държавният глава увери, че 50 000 американски войници в Близкия изток са в безопасност, но предупреди, че САЩ ще унищожат ядрените запаси на Ислямската република

,

Война на шпиони: Вашингтон обвини Тел Авив в тайни подслушвания, Израел отрича

Свят Преди 12 часа

Американското военно разузнаване повиши оценката за заплаха от Израел до „критично“ ниво в историята заради спорове как да се води войната с Иран, Тел Авив отрича обвиненията

,

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

България Преди 13 часа

Машините са тръгнали преди обяд и са поели към Западна Европа

,

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Свят Преди 14 часа

Очаква се тя да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Юнска жега и бури през седмицата

sinoptik.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 8 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 8 юни, понеделник

Edna.bg

Колумбия пречупи Йордания в последната си проверка преди Мондиала

Gong.bg

Флорентино Перес безапелационно остава начело на Реал Мадрид

Gong.bg

Заговори и любовни писма: Средновековните тайни, разкрити от изкуствения интелект

Nova.bg

Слънчево начало на седмицата

Nova.bg